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Российский аэродром в Морозовске атаковал музыкальный беспилотник

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  • 5.04.2024, 10:37
  • 5,886
Российский аэродром в Морозовске атаковал музыкальный беспилотник
иллюстративное фото

Видеофакт.

В ночь на 5 апреля сразу несколько аэродромов России были атакованы беспилотниками.

Однако самый интересный беспилотник был замечен в Ростовской области, который летел в сторону аэродрома Морозовска, информирует канал Monitor.

Жители Ростовщины успели заснять в небе полет одного из дронов, который играл музыку.

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