Российский аэродром в Морозовске атаковал музыкальный беспилотник

Российский аэродром в Морозовске атаковал музыкальный беспилотник5
- 5.04.2024, 10:37
- 5,886
Видеофакт.
В ночь на 5 апреля сразу несколько аэродромов России были атакованы беспилотниками.
Однако самый интересный беспилотник был замечен в Ростовской области, который летел в сторону аэродрома Морозовска, информирует канал Monitor.
Жители Ростовщины успели заснять в небе полет одного из дронов, который играл музыку.
Морозовськ не спить сьогодні. pic.twitter.com/HHaXjBOwQG— monitor (@war_monitor_ua) April 4, 2024