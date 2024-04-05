закрыть
5 апреля 2024, пятница, 11:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В деревне в Минской области продается дом с личным островом

  • 5.04.2024, 10:52
  • 1,714
В деревне в Минской области продается дом с личным островом

Как выглядит и сколько стоит.

В деревне Тарасовка Борисовского района на продажу выставили дом на участке с личным островом. На него обратил внимание телеграм-канал «Будни риэлтора».

Дорога до деревни Тарасовка от Минска займет около часа, от Борисова — 10 минут. К участку организован удобный проезд. Продавец пишет, что на участке плодородная почва. Общая площадь — 67 соток, 25 из них для строительства жилого дома. Участок расположен в конце деревни, рядом нет соседей. За забором протекает река Сха.

Но самая большая изюминка — личный родниковый пруд с рыбой, остров и бетонный мост к нему.

Стоимость участка с домом 55 тысяч долларов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Арифметика политзеков
Арифметика политзеков Ирина Халип
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси Павло Климкин
Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид
Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип