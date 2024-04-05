В деревне в Минской области продается дом с личным островом 5.04.2024, 10:52

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Как выглядит и сколько стоит.

В деревне Тарасовка Борисовского района на продажу выставили дом на участке с личным островом. На него обратил внимание телеграм-канал «Будни риэлтора».

Дорога до деревни Тарасовка от Минска займет около часа, от Борисова — 10 минут. К участку организован удобный проезд. Продавец пишет, что на участке плодородная почва. Общая площадь — 67 соток, 25 из них для строительства жилого дома. Участок расположен в конце деревни, рядом нет соседей. За забором протекает река Сха.

Но самая большая изюминка — личный родниковый пруд с рыбой, остров и бетонный мост к нему.

Стоимость участка с домом 55 тысяч долларов.