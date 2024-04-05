Все идет по нарастающей Эль Мюрид

5.04.2024, 10:52

1,742

Анатолий Несмиян (Эль Мюрид)

Как российская пропаганда связана с нападением на губернатора Мурманской области.

В причинах и мотиве (нападения на губернатора Мурманской области РФ/ru/news/2024/4/5/590284/), конечно, будет разбираться следствие и суд. По первым сообщениям, покушавшийся ранее не был замечен в системных психических проблемах, так что решение, скорее всего, осознанное. Вот что там он осознал - с этим и будут разбираться те, кому по службе положено.

Однако нужно понимать более общую ситуацию. В стране пятый год подряд царит культ насилия. Собственно, он не возник из ничего, и до 2020 года его хватало, но начиная с пандемии террор и насилие стали определяющими в нашей стране.

Государство, безусловно, имеет право на узаконенное насилие, но вся проблема в том, что оно же и определяет его пределы. И в последние годы именно государство раздвинуло эти пределы до горизонта и дальше. Причем все идет по нарастающей - после Крокуса, к примеру, снят запрет на демонстрацию пыток, и уже безо всяких последствий демонстрируются кадры отрезания ушей, пытки током, полумертвых террористов втаскивают в суд, не особо скрывая свежие следы пыток - теперь это даже не норма, а доблесть, достойная подражания.

Логично, что насилие со стороны государства приводит к тому, что люди со скрытыми проблемами лабильности своей психики тоже становятся на путь насилия. Просто губернатор - знаковое лицо, отсюда и немедленная информация о произошедшем. Но такое же насилие сегодня - норма по всей стране. «Герои СВО» убивают, пытают, насилуют, иностранные специалисты берут в руки автоматы и канистры с бензином. Не удивительно, что появился и народный мститель. А что он - рыжий, что ли? Его логика проста и прямолинейна, как китайский лом в строительном супермаркете - если всем можно, то можно и ему.

Террор порождает только террор. Насилие оборачивается только насилием. Именно для недопущения этого и требуются берега, нормы, правила и здравый смысл, определяющие пределы этого людоедства.

Когда федеральные каналы льют с экрана гной ненависти ко всему и всем, то стоит ожидать, что кто-то переберет дозу этой субстанции.

Хотя, будем откровенны, именно этого режим и добивается. Разделяй и властвуй - не им придумано. Чтобы управлять, власть стравливает людей друг с другом, натравливает их в хаотичном порядке на все окружающее. И уже на полном серьезе в который раз звучат призывы к убийствам по национальному признаку, вечно нетрезвые нобили угрожают ядерным испепелением, вводится в норму понятие войны (причем не в фигуральном смысле) со всем окружающим пространством.

Полумертвые геронтократы не хотят умереть просто так. Они хотят утащить за собой всю страну. Тогда им будет не так страшно подыхать, судя по всему.

Эль Мюрид, Telegram