Политолог: У Украины есть инструмент, который может принудить Москву к миру 5.04.2024, 10:59

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Олег Белоколос

Киев уже его применяет.

Если Украина продолжит атаковать российские НПЗ, РФ уже не сможет их восстановить, а на внутреннем рынке возникнет дефицит, пишет unian.net.

Такое мнение в эфире проекта «Тема с Мосейчук» выстаказал директор украинского Центра исследований национальной стойкости Олег Белоколос.

«Это абсолютно правильный шаг Украины. Мы имеем право, должны это делать

Если Украина будет поддерживать такой же масштаб и темп этих атак, Россия не сможет их восстанавливать. Там много технических деталей. Это оборудование, которое нельзя украсть и привезти в кармане контрабандой», — поясняет эксперт.

По его словам, россияне смогут что-то импортировать из Китая, но этого будет недостаточно.

«Очень много оборудования, произведенного в Германии, во Франции. Есть специальные химические вещества, которые используются в технологии производства — это все не просто так приобрести», — отметил он.

Белоколос убежден, что удары по НПЗ — весомый инструмент в руках Украины, который может принудить Москву к миру.