В Беларуси запретили «пахучие» бумажные салфетки российского производства 1 5.04.2024, 11:16

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Что с ними не так?

В Беларусь запретили ввозить с 1 апреля этого года бумажные салфетки GRATIAS российского производства. Соответствующее постановление подписал заместитель министра — главный государственный санитарный врач, сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Также запрещена продажа, транспортировка и использование этих салфеток. Отмечается, что они производятся российской компанией «ТишьюПром».

Решение принято в связи с неоднократным установлением несоответствия продукции утвержденным требованиям по органолептическим показателям. Добавим, что органолептические свойства — это запах и привкус. Интенсивность запаха не должна превышать определенного уровня.

В Минздраве отметили, что в сентябре 2023 года уже были запрещены ввоз и обращение бумажных салфеток «GRATIAS» с дизайном «Сердце из роз» и «Цветущие пионы» этого же производителя.

Там добавили, что в случае, если будут замечены факты продажи этого товара, нужно сообщить об этом в территориальный центр гигиены и эпидемиологии.