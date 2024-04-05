Гомельчанин отсудил детей у жены, устроившей спектакль с полным холодильником 2 5.04.2024, 11:27

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Женщина научилась производить хорошее впечатление на педагогов.

Отец шести детей в Гомеле лишил родительских прав свою жену из-за ее пристрастия к алкоголю. В результате асоциального образа жизни женщины несовершеннолетние дети в возрасте от 1 года до 17 лет «были признаны находящимися в социально опасном положении», сообщила генпрокуратура. Ее представитель принял участие в судебном процессе, прошедшему по иску отца.

«Супруги находились в браке, однако по причине частых длительных командировок по определению суда с 2018 года с отца взыскивались алименты в пользу матери на содержание детей», — говорится в сообщении прокуратуры.

При этом, как уточняется в сообщении, «женщина вела аморальный образ жизни, не принимала участия в содержании детей… пособия на детей и алименты тратила на свои нужды». Несмотря на это, ей удавалось производить хорошее впечатление на педагогов, которые периодически приходили в проверками в многодетную семью. Она даже специально закупала продукты, чтобы наполнить холодильник перед очередным визитом. Правда, детям строго-настрого запрещалось прикасаться к ним.

В результате суд встал на сторону отца, которому и передал право на воспитание детей.