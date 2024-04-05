Радослав Сикорский: У НАТО достаточно ресурсов, чтобы воевать с Россией годами 5 5.04.2024, 11:32

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Радослав Сикорский

Фото: Getty Images

Североатлантический альянс в 20 раз богаче России.

НАТО готово к многолетней войне с Россией и у него есть ресурсы, чтобы позволить себе длительный конфликт. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает RMF24.

«Владимиру Путину важно понять, что мы планируем - если нужно - на несколько лет. Он не может выиграть за несколько месяцев или даже за год или два. Как Североатлантический альянс мы в 20 раз богаче его и в случае необходимости можем позволить себе длительный конфликт», - подчеркнул Сикорский.

Кроме того, Сикорский напомнил, что во время встречи министры «приняли решение создать миссию НАТО» в Украине.

«Это не означает, что мы идем на войну, но это означает, что теперь мы сможем использовать возможности координации, подготовки и планирования Североатлантического альянса для более скоординированной поддержки Украины», - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о двусторонних соглашениях между Варшавой и Киевом о сотрудничестве в сфере безопасности, глава польской дипломатии подтвердил, что работа над таким соглашением «уже относительно продвинулась», но даты его подписания еще нет.