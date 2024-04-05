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Украинский спецназ атаковал дронами позицию оккупантов

  • 5.04.2024, 11:49
Украинский спецназ атаковал дронами позицию оккупантов

Враг понес потери.

Бойцы Сил спецопераций Украины атаковали FPV-дронами минометную позицию оккупационных войск. Россияне понесли потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО.

На опубликованных кадрах зафиксирована работа 8-го полка Сил специальных операций. Воины во время разведывательных действий на одном из операционных участков выявили минометную позицию противника и личный состав вблизи нее.

После того, как были установлены координаты, операторы FPV-дронов нанесли удар. Защитники Украины ликвидировали пятерых российских солдат и ранили четырех оккупантов.

Также была уничтожена позиция 82-мм миномета и повреждена российская БМП.

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