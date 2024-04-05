Украинский спецназ атаковал дронами позицию оккупантов
- 5.04.2024, 11:49
Враг понес потери.
Бойцы Сил спецопераций Украины атаковали FPV-дронами минометную позицию оккупационных войск. Россияне понесли потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ССО.
На опубликованных кадрах зафиксирована работа 8-го полка Сил специальных операций. Воины во время разведывательных действий на одном из операционных участков выявили минометную позицию противника и личный состав вблизи нее.
После того, как были установлены координаты, операторы FPV-дронов нанесли удар. Защитники Украины ликвидировали пятерых российских солдат и ранили четырех оккупантов.
Также была уничтожена позиция 82-мм миномета и повреждена российская БМП.