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СПЧ ООН создает специальную группу по расследованию преступлений режима Лукашенко

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  • 5.04.2024, 12:00
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СПЧ ООН создает специальную группу по расследованию преступлений режима Лукашенко

Принята резолюция по Беларуси.

Совет по правам человека ООН на заседании 55-й сессии в Женеве 4 апреля 24 голосами «за» при 6 «против» и 17 воздержавшихся принял резолюцию «Ситуация с правами человека в Беларуси», сообщает «Позiрк».

В поддержку резолюции проголосовали Албания, Аргентина, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Гамбия, Гана, Германия, Гондурас, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Литва, Люксембург, Малави, Нидерланды, Парагвай, Румыния, США, Финляндия, Франция, Черногория, Чили и Япония.

Против принятия документа проголосовали Алжир, Бурунди, Вьетнам, Китай, Куба и Эритрея.

СПЧ решительно осудил «широко распространенные и систематические нарушения прав человека», в том числе «произвольное лишение права на жизнь и свободу, массовые незаконные задержания и содержание под стражей лиц по политическим мотивам или за осуществление их прав человека, насильственные исчезновения, пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания, включая сексуальное и гендерное насилие, отказ в соблюдении процессуальных прав и праве на справедливое судебное разбирательство, необеспечение прав и наилучших интересов ребенка, нарушения права на образование и труд, произвольный отказ в праве на въезд в свою страну, нарушения прав на свободу выражения мнений, мирных собраний и ассоциации и на равную защиту закона, а также другие нарушения прав человека, совершенные в Беларуси».

СПЧ ООН постановил в срочном порядке создать группу из трех независимых экспертов по положению в области прав человека в Беларуси. В ее мандат будет входить проведение расследования и установление фактов, обстоятельств и коренных причин всех предполагаемых нарушений и ущемлений прав человека и нарушений, совершенных в Беларуси с 1 мая 2020 года.

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