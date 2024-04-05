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Военкомат в Витебске «накрутил» призывнику вес и проигнорировал все заболевания

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  • 5.04.2024, 12:14
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Военкомат в Витебске «накрутил» призывнику вес и проигнорировал все заболевания

Парень пошел в суд.

Витебский военкомат проигнорировал медицинские документы призывника и признал его годным к службе. Молодой человек с таким решением не согласился и пошел в суд. Решение по данному делу опубликовано в банке судебных решений, заметил телеграм-канал «Витебск, я гуляю».

Витеблянин на протяжении долгого времени страдает от недостаточного веса. При росте в 177 см у него всего 44 кг массы. Во время медкомиссии в военкомате его взвесили в одежде с предметами в карманах. Вес составил 46,7 кг — член комиссии и вовсе округлил до 47 кг. Такие манипуляции с цифрами сделали парня годным к службе, но он не растерялся и пошел в суд.

В заявлении парень указал, что в связи с недостаточной массой тела и низким ИМТ у него сильно выпадают волосы, болят суставы. Он часто ощущает плохое самочувствие, слабость, головокружение. Также у него нестабильное психическое состояние, он тяжело переносит физические нагрузки, испытывает боли в спине, поясничной области, в области желудка. У него имеются остеохондроз поясницы, плоскостопие, сколиоз, укорочение левой ноги на 1 см. Однако при осмотре его ортопедом данные обстоятельства отмечены не были, несмотря на то, что соответствующие диагнозы были выставлены ему в больнице. Из-за того, что чувствует тревогу и панику, он наблюдается у психотерапевта и психолога. Молодому человеку назначили прием антидепрессантов.

Несмотря на то, что парень указал на эти жалобы комиссии, на обследование к специалистам его не направили, а представленные им медицинские документы не приняли во внимание.

Суд исследовал материалы личного дела призывника, медицинскую карту и другие документы и обязал призывную комиссию вынести решение о предоставлении парню отсрочки на 12 месяцев.

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