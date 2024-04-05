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Путин опроверг собственное заявление о теракте в «Крокусе»

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  • 5.04.2024, 12:23
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Путин опроверг собственное заявление о теракте в «Крокусе»

Глава Кремля позабыл о своих словах.

Похоже, что российский диктатор Владимир Путин окончательно запутался в собственных заявлениях по поводу теракта ИГИЛ в «Крокус Сити Холле», обратил внимание New Voice.

Так, еще 25 марта он признавал, что за нападением на концертный зал в Подмосковье стоят исламисты, но уже 4 апреля неожиданно изменил свои показания.

«Мы знаем, что нападение совершено руками радикальных исламистов», — утверждал глава кремлевского режима спустя несколько дней после теракта.

Однако прошло еще немного времени, и глава Кремля позабыл о своих словах, начав выгораживать ИГИЛ ради фейковой версии спецслужб РФ о якобы «украинском следе».

«Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов», — заявил Путин, отрицая объективную реальность.

В свою очередь российские пропагандисты, признавая, что теракт в «Крокусе» совершили исламисты, утверждают, что ими могли управлять западные спецслужбы, используя для этого нейропрограммирование или вживленные чипы, превращающие «свиней в людей».

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