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Российский диссидент Александр Скобов в суде: Слава Украине! Смерть убийце Путину!

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  • 5.04.2024, 12:44
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Российский диссидент Александр Скобов в суде: Слава Украине! Смерть убийце Путину!
Фото: Медиазона

Оппозиционного политика арестовали до 1 июня.

Калининский районный суд Петербурга арестовал российского диссидента Александра Скобова до 1 июня по делу «об оправдании терроризма» (статья 205.2 УК), передает «Медиазона».

Как пишет «Медиазона», оказавшись в «аквариуме», Скобов сказал: «Слава Украине, смерть убийце Путину. Я не вижу смысла участвовать в этом балагане, и единственная причина участия в этом суде — плюнуть в лицо суду». Прессу на заседание не пустили — следствие попросило провести его в закрытом режиме. Однако на оглашение решения журналистов все же пустили.

Защитница Скобова Вероника Карагодина просила избрать для него меру пресечения, не связанную с арестом. Она также ходатайствовала о том, чтобы приобщить к делу медицинские документы, подтверждающие, что у Скобова диагностированы сахарный диабет, гепатит С, бронхиальная астма и глаукома.

Фото: Медиазона

Скобову 66 лет, в СССР он был политзаключенным и фигурантом последнего дела об «антисоветской агитации» (статья 70 УК РСФСР), которое закрыли в 1989 году в связи с отменой статьи. После распада СССР Скобов работал учителем истории в школе, выступал против чеченской войны, а также против Владимира Путина, а с 2022 года призывал помогать украинской армии. В марте 2024 года Минюст России объявил Скобова «иноагентом».

Фото: Медиазона
Фото: Медиазона
Фото: Медиазона
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