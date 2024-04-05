Российский диссидент Александр Скобов в суде: Слава Украине! Смерть убийце Путину! 1 5.04.2024, 12:44

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Фото: Медиазона

Оппозиционного политика арестовали до 1 июня.

Калининский районный суд Петербурга арестовал российского диссидента Александра Скобова до 1 июня по делу «об оправдании терроризма» (статья 205.2 УК), передает «Медиазона».

Как пишет «Медиазона», оказавшись в «аквариуме», Скобов сказал: «Слава Украине, смерть убийце Путину. Я не вижу смысла участвовать в этом балагане, и единственная причина участия в этом суде — плюнуть в лицо суду». Прессу на заседание не пустили — следствие попросило провести его в закрытом режиме. Однако на оглашение решения журналистов все же пустили.

Диссидента Александра Скобова выводят из зала суда, пока судья Максименко ушла на решение.



«Слава Украине! Смерть российским захватчикам!» — кричит Скобов pic.twitter.com/T7B9IJr91g — Медиазона (@mediazzzona) April 4, 2024

Защитница Скобова Вероника Карагодина просила избрать для него меру пресечения, не связанную с арестом. Она также ходатайствовала о том, чтобы приобщить к делу медицинские документы, подтверждающие, что у Скобова диагностированы сахарный диабет, гепатит С, бронхиальная астма и глаукома.

Фото: Медиазона

Скобову 66 лет, в СССР он был политзаключенным и фигурантом последнего дела об «антисоветской агитации» (статья 70 УК РСФСР), которое закрыли в 1989 году в связи с отменой статьи. После распада СССР Скобов работал учителем истории в школе, выступал против чеченской войны, а также против Владимира Путина, а с 2022 года призывал помогать украинской армии. В марте 2024 года Минюст России объявил Скобова «иноагентом».

Фото: Медиазона

Фото: Медиазона

Фото: Медиазона