Местные выборы в Польше: кто лидирует в опросах 5.04.2024, 12:48

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В лидерах две партии.

В воскресенье в Польши состоятся местные выборы. Согласно последнему опросу студии Opinia24 для TVN и TVN24, «Гражданская коалиция» и «Право и справедливость», скорее всего, получат почти равную поддержку на выборах в воеводские Сеймики Польши. Замыкает тройку лидеров «Третий путь».

Последний опрос, проведенный студией Opinia24, показывает, что на выборах в местные органы власти победит «Гражданская коалиция». Она может рассчитывать на поддержку в 29 процентов.

На втором месте в опросе находится «Право и справедливость», о поддержке которой заявляют 28 процентов респондентов.

Замыкает тройку лидеров коалиция «Третий путь» с 11 процентами.

8% респондентов заявили, что проголосуют за «Конфедерацию и избирательный комитет «Беспартийной ассоциации местного самоуправления».

Далее следуют «Левые» с 7 процентами.

9 процентов респондентов отметили, что проголосовали бы за другие партии.