закрыть
5 апреля 2024, пятница, 13:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Местные выборы в Польше: кто лидирует в опросах

  • 5.04.2024, 12:48
  • 1,040
Местные выборы в Польше: кто лидирует в опросах
Фото: Getty Images

В лидерах две партии.

В воскресенье в Польши состоятся местные выборы. Согласно последнему опросу студии Opinia24 для TVN и TVN24, «Гражданская коалиция» и «Право и справедливость», скорее всего, получат почти равную поддержку на выборах в воеводские Сеймики Польши. Замыкает тройку лидеров «Третий путь».

Последний опрос, проведенный студией Opinia24, показывает, что на выборах в местные органы власти победит «Гражданская коалиция». Она может рассчитывать на поддержку в 29 процентов.

На втором месте в опросе находится «Право и справедливость», о поддержке которой заявляют 28 процентов респондентов.

Замыкает тройку лидеров коалиция «Третий путь» с 11 процентами.

8% респондентов заявили, что проголосуют за «Конфедерацию и избирательный комитет «Беспартийной ассоциации местного самоуправления».

Далее следуют «Левые» с 7 процентами.

9 процентов респондентов отметили, что проголосовали бы за другие партии.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Арифметика политзеков
Арифметика политзеков Ирина Халип
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси Павло Климкин
Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид
Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип