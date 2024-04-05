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Украинские нацгвардейцы взяли в плен русского морпеха

  • 5.04.2024, 13:00
  • 1,306
Украинские нацгвардейцы взяли в плен русского морпеха

Оккупант пытался штурмовать украинские позиции на мопеде.

Украинским нацгвардейцам удалось взять в плен русского морского пехотинца. Оккупант пытался штурмовать украинские позиции на мопеде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НГУ в Telegram.

«При работе одного из подразделений аэроразведки в районе Урожайного операторы БпЛА заметили российского военного, который приближался к украинским позициям на мопеде, а затем пытался незаметно подойти поближе и провести разведку», - говорится в сообщении.

Отмечается, что пленнику 43 года. Он проходил службу по контракту в рядах бригады морской пехоты ВС РФ и с сентября 2023 участвовал в боевых действиях в Донецкой области.

«По словам пленника, был призван на должность водителя, однако затем был переведен в штурмовое подразделение», - говорится в сообщении.

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