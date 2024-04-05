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«Несложно представить, каких офицеров и для кого будут готовить в этом университете»

  • 5.04.2024, 13:03
  • 1,048
«Несложно представить, каких офицеров и для кого будут готовить в этом университете»

Режим готовит военные кадры для РФ.

Совет Министров постановил ввести военное обучение в Белорусско-российском университете. Он станет 16-м ВУЗом, где готовят офицеров запаса.

«При режиме Лукашенко военная профессия стала непопулярной в стране. Из-за катастрофической нехватки офицеров младшего и среднего звена, МО практикует массовый призыв офицеров запаса. После огромных потерь путинской армии в Украине, в Беларуси активизировались российские вербовщики», — пишет читатель сайта Charter97.org

«В 2003 году один из лучших технических вузов страны, Могилевский технический университет, был превращен в Белоруско-российский университет. После этого в ВУЗе сделали упор на обучении пропаганде «русского мира». На сегодня даже российские эксперты признают, что качество образования в ВУЗе на «приемлемом» уровне.

Несложно представить, каких офицеров и для кого будут готовить в этом университете за деньги белорусских налогоплательщиков», — резюмирует наш читатель.

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