Россияне массово приготовились к новой волне мобилизации 2 5.04.2024, 13:14

4,414

Несмотря на заверения чиновников.

Российские граждане в массе считают вероятной новую волну мобилизации, несмотря на заверения чиновников, военных и депутатов, что принудительный призыв на войну осенью 2022 года больше не повторится, пишет The Moscow Times.

Практически половина (48%) россиян полагают, что вторая волна «частичной мобилизации» может быть объявлена в ближайшие три месяца, показал опрос «Левада-центра», проведенный в марте.

11% респондентов заявили, что «определенно» ждут мобилизации, еще 37% сказали, что «скорее» разделяют такое мнение. Не считают повторную мобилизацию вероятной 37% опрошенных, а 16% «затруднились ответить», следует из данных «Левады».

«Чаще других ожидают объявления второй волны частичной мобилизации молодые россияне (52% в возрасте до 24 лет и 59% в возрастной группе 25-34 года), зрители ютуб-каналов (59%), те, кто считает, что страна движется по неверному пути (72%), а также те, кто не одобряет деятельность нынешнего президента (79%)», — пишут социологи.

Меньше других ждут новой мобилизации пенсионеры (38%). Но даже в самой старшей возрастной группе (65+), доля тех, кто считает такое развитие событий возможным, — выше (41%), показал опрос «Левады».