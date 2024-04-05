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Норвегия не исключает ввода войск в Украину

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  • 5.04.2024, 13:27
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Норвегия не исключает ввода войск в Украину

В долгосрочной перспективе.

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что в долгосрочной перспективе не стал бы исключать введение войск в Украину, хотя таких планов пока нет.

Об этом сообщил глава МИД Норвегии в интервью «Европейской правде».

Министр отметил, что те разговоры, которые велись на тему потенциального отправления западных войск в Украину, были на самом деле не о боевых подразделениях для прямой конфронтации с российскими силами, а о поддержке, обучении, советниках и т.д.

«Пока мы не планируем отправлять войска. Я не думаю, что у многих стран есть такие планы.

Но, с другой стороны, в очень долгосрочной перспективе я не думаю, что мы должны в принципе что-то исключать», – сказал Эйде.

По его словам, НАТО хочет поддерживать Украину на том уровне, чтобы Украина добилась успеха, а Россия потерпела поражение.

«Но никакого желания быть непосредственной стороной в войне нет, потому что это может привести к мировой войне, которую мы видеть не хотим», – заявил министр.

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