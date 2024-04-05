СПЧ ООН продлил мандат спецдокладчика по Беларуси 1 5.04.2024, 13:42

На один год.

Совет по правам человека ООН на 55-й сессии в Женеве 4 апреля 24 голосами «за» при 6 «против» и 17 воздержавшихся принял резолюцию «Положение в области прав человека в Беларуси», пишет «Позiрк».

В числе прочего Совет постановил продлить мандат специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси «на один год, начиная с конца своей 56-й сессии» (до 12 июля 2025 года. — прим.) и попросил его «продолжать следить за развитием событий и выносить рекомендации о путях укрепления уважения, защиты и осуществления прав человека в Беларуси, проводить консультации со всеми заинтересованными сторонами, включая гражданское общество в Беларуси и за ее пределами».

Спецдокладчик представит доклад о положении в области прав человека в Беларуси СПЧ на его 59-й сессии (лето 2025 года) и Генеральной Ассамблее ООН на ее 80-й сессии (осень 2025 года)

СПЧ ООН постановил в срочном порядке создать группу из трех независимых экспертов по положению в области прав человека в Беларуси. В ее мандат будет входить проведение расследования и установление фактов, обстоятельств и коренных причин всех предполагаемых нарушений и ущемлений прав человека и нарушений, совершенных в Беларуси с 1 мая 2020 года.

Группа будет заниматься «сбором, обобщением, обеспечением сохранности и анализом доказательств таких нарушений и ущемлений и по возможности выявлять виновных с целью проведения соответствующих судебных и иных разбирательств, включая уголовное преследование в судах и трибуналах, обладающих соответствующей юрисдикцией» и «выносить рекомендации, в частности, в отношении мер по привлечению к ответственности», чтобы «положить конец безнаказанности».

Мандат спецдокладчика по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси учрежден в 2012 году и с тех пор ежегодно продлевается. С ноября 2018 года должность занимает Анаис Марен (Франция).