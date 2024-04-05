Украинский генерал назвал условие срыва наступательных операций РФ 5.04.2024, 13:44

Николай Маломуж

Фото: day.kiev.ua

Благодаря таким действиям войска противника потеряют возможность иметь поддержку.

Полномасштабная война в Украине продолжается, и, если украинская сторона масштабирует удары по важным военным объектам в России, то вражеские наступательные операции будут сорваны.

Необходимо ликвидировать вражеские военные объекты всех типов, начиная с мест дислокации сил РФ, уничтожать, в том числе склады боеприпасов, сборы для погрузки бронетехники, учебные центры, рассказал генерал армии Украины, экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире канала «FreeДом».

«…Это конкретные объекты, которые за счет разведки разных типов мы нащупали и нанесли удар. Это - если мы говорим о расширении масштабов. А масштабы, я думаю, будут расширяться уже не десятками, а сотнями. Перспектива - если мы сейчас будем иметь до 1,5 млн только беспилотников, я не говорю о ракетах, собственного производства - на территории России объекты будут покрываться системно», - заявил офицер.

По словам эксперта, благодаря таким действиям украинских сил войска противника потеряют возможность иметь поддержку. «И эти наступательные операции будут просто-напросто сорваны, и перспектив не будет», - объяснил генерал.

Эксперт также прокомментировал удар по аэродрому в Морозовске, который находится в Ростовской области РФ.

«…Там бомбардировочный полк стоит целый, который ежедневно направляет на наши военные позиции, но и на прифронтовую зону самолеты для нанесения ударов, включая удары управляемыми бомбами…», - поделился он.