Четыре путинских удара 1 Саша Сотник

5.04.2024, 14:09

4,072

Саша Сотник

Медленно, но верно тень войны наползает с горизонта на Россию.

Мохнатики пугаются, когда на их глазах в предприятия влетают украинские беспилотники. Совкопитеки начинают таращить глаза, кричать, однообразно материться и убегать врассыпную. Утром прилетело по Елабуге и Нефтекамску. В Елабуге удар пришелся по предприятию, выпускающему беспилотники «Шахеды», и пропаганда уже верещит о шести пострадавших. О жертвах пещерных «Шахедов», убитых ими в Украине, пропаганда не верещит. Медленно, но верно тень войны наползает с горизонта на Россию, преодолев уже 1250 километров до предприятий Татарстана.

Еще немного и – здравствуй, Уралвагонзавод! Это перерождение войны из телевизионной в реальную для ее сектантов может стать потрясением. И это – то, чего необходимо добиться Украине, чтобы заставить агрессора уйти с ее территорий. Потому что только ужас и страх могли бы заставить их сделать это. Но время упущено: в этой пещере инстинкты самосохранения, работающие в человеческом обществе, дают прямо противоположный эффект. Чем больше жизней они теряют, тем быстрее ценность самой жизни стремится к нулю. И уже все равно: выживут они сами или нет. И паттерн «родная помойка или смерть» начинает звучать извращенным набатом в каждом черепе совкопитека. И все яростнее работает пропаганда, и все плотнее смыкаются ряды в деле сплочения вокруг главаря, которого «нельзя отдать на растерзание врагу». Это не значит, что не надо бить по тылам – еще как надо! Но необходимо готовиться к тому, что это вызовет еще большее озверение масс, еще большую волну ненависти к Украине. Просто потому, что «русский народ» – это сплоченная наднациональная банда, живущая по законам криминальной зоны. Даже не по ветхому завету, а по понятиям, утвержденным лагерной администрацией, состоящей из маньяков, садистов и извращенцев.

Кстати, эти извращенцы далеко не идиоты, и понимают, что налеты на их НПЗ – это начало чего-то гораздо большего. Уже сейчас украинцы внедряют в беспилотники элементы Искусственного Интеллекта, который помогает им ориентироваться и избегать помех. Такому дрону не требуется никакой спутниковой связи, он полностью автономен. Подобная модель уже поразила Рязанский НПЗ, и уже сейчас понятно, что удары наносятся не только по хранилищам топлива, а именно по перегонным установкам, и скоро такие цели станут приоритетными. К примеру, украинский беспилотник попал в установку на НПЗ в Нижнекамске, мощность которой составляет 7 млн тонн нефти в год. И дело не только в ущербе от не переработанной нефти: такие предприятия нуждаются в западных технологиях, а приобретать их для пещеры становится все проблематичнее. Даже в США выражают сдержанную обеспокоенность уже начавшимся ростом цены на нефть, но вынуждены признать, что глупо просить Киев прекратить удары, уклоняясь от обещанной ранее помощи.

Но у Кремля есть надежда не только на сверхмощные бомбы, которыми он забрасывает Украину и прилегающие к ней деревни Белгородщины. Кремль ждет окончания легитимности срока Зеленского, чтобы развернуть пропагандистскую кампанию мирового масштаба, в которой попытается перевести характер захватнической войны в ранг «освободительной», с попыткой убедить страны третьего мира в ее справедливости. Кремль будет выть всеми сиренами: «Вы только посмотрите, с кем мы воюем! С диктатором, долбящем хреном по роялю! Его каденция закончилась, а он ради власти своей коррумпированной клики даже не собирается проводить выборы! Он нелегитимен! А вот Путин как раз легитимен: он получил 87% поддержки от населения, включая тех, кто уехал! Привет, навальнисты, и слава тебе, Кац! Вы повысили легитимность Путина, предъявив надменной Европе толпы голосующих! Теперь его невозможно не признать! На его фоне Зеленский – самозванец, вцепившийся в кресло посиневшими пальчиками! Вот от кого мы освобождаем Украину!» И ведь на многих подействует!..

Второй удар, который готовят в Кремле – это атака на Европу через прокси-террористов. Его цель – перефокусировать союзников Киева на самих себя и новые вызовы, связанные с терроризмом. Европейский фронт, который откроет Путин, будет абсолютно не таким, каким его рисуют НАТОвские стратеги. Это будут вылазки небольших групп, которые невозможно контролировать. Зато ущерб, нанесенный ими, будет ощутимым. Эти события должны заставить страны Европы развернуться внутрь себя, перенаправив часть средств с помощи Украине на собственную безопасность. Чем меньше средств у Украины – тем она слабее и уязвимее. В сочетании с масштабами коррупции, которые в связи с актуализацией вопроса легитимности власти будут только нарастать, это усилит давление на Киев. Ведь для Путина главное даже не взять территории, которые он и не берет, а именно выжигает, разрушая до состояния пустыни. Для него главное – сломить волю украинского народа, покорить его.

В Кремле продолжают надеяться и на третий удар – возвращение в Белый дом Дональда Трампа, который рассматривает любые политические вопросы с точки зрения бизнес-выгоды, а не стратегической целесообразности. Тогда США замкнутся на себе, а местечковые диктаторы вздохнут полной грудью. «Отличные парни» Путин и Ким сольются в окончательном экстазе, и только товарищ Си ощутит некий экономический дискомфорт. Но есть шанс, что защита демократической системы сработает, и такого удара не случится. Впрочем, на то они и демократические выборы, что их исход невозможно предсказать.

А в самой пещере вовсю маршируют в «совок» - причем, в самую убогую его версию. Это даже не брежневский затхлый застой, не андрополька с сексотами. Это – параллельный постсталинский мир ненависти всех ко всем, с завыванием из-под тюремной шконки. С врагами-европейцами и друзьями-талибами. С поиском внутренних террористов и обучением террористов внешних. Заключительный этап путинизма будет отмечен клинической формой политической шизофрении, умноженной на биполярное расстройство. Стадия милитаристского сумасшествия уже пройдена. Наступает этап депрессивной саморефлексии, после которой неизбежно обострение массовых суицидальных настроений. Многие «совки» проявят сознательность, и успеют убить самих себя, прежде чем плешивый вождь окончательным – четвертым ударом – долбанет эту систему «апстену»…

Саша Сотник, sotnik-tv