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Польша сохранит присутствие военных на границе с Беларусью

  • 5.04.2024, 13:42
Польша сохранит присутствие военных на границе с Беларусью

Они продолжат оказывать поддержку пограничникам.

Польша сохранит присутствие военных на границе с Беларусью. Они продолжат оказывать поддержку пограничникам. Об этом заявил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

«Через военную оперативную группировку Podlasie прошло уже 30 тыс. солдат, которые оказывают поддержку Пограничную охраны границы в обеспечении безопасности границ государства», — сказал он на пресс-конференции.

Косиняк-Камыш отметил, что оказание поддержки пограничникам также является элементом тренировок для военнослужащих. Министр пообещал продолжить инвестиции в группировку, в том числе путем расширения гарнизона в Люблине.

По его словам, на развитие группы будет направлено около 850 млн злотых в этом году.

Напомним, миграционный кризис на границах Беларуси с Польшей и Литвой возник во второй половине 2021 года. Мигранты из стран Ближнего Востока и Африки прилетали в Беларусь, чтобы нелегально перейти в Евросоюз. Польские и литовские пограничники неоднократно свидетельствовали, что белорусские пограничники помогают мигрантам пересечь границу. Действия белорусских властей на Западе расценили как форму гибридной войны.

Страны Балтии и Польша считают это местью за жесткую позицию в отношении репрессий Лукашенко против белорусской оппозиции и гражданского общества.

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