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Турция останавливает поставки в Россию

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  • 5.04.2024, 14:16
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Турция останавливает поставки в Россию

Боятся санкций США и ЕС.

Турция и Китай в прошедшие два года стали для России главными центрами импорта (наряду со странами Центральной Азии). Через них в больших объемах поступали как потребительские товары, так и промышленное и технологическое оборудование, в том числе необходимое для производства вооружений. Но в результате ужесточения контроля за соблюдением санкций со стороны США (а в случае с Турцией – и Евросоюза) изобильные до нынешнего года товарные потоки начинают иссякать, пишет The Moscow Times.

Согласно опубликованным в четверг предварительным данным Министерства торговли Турции, экспорт в Россию в I квартале рухнул на 33,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Примерно такого же падения ждут по итогам текущего года в Ассоциации экспортеров машинного оборудования, насчитывающей 22 000 членов. Поставки в этом секторе могут сократиться на $1 млрд из-за «неоднозначных» и «быстро расширяющихся» санкций, особенно в отношении товаров, которые могут быть использованы для производства оружия, сообщил Bloomberg председатель ассоциации Кутлу Каравели-оглу. Масштаб ожидающегося падения, по его словам, равен трети прошлогодних продаж, а пока сильнее всего пострадал экспорт в Россию станков, топливных насосов и электромоторов.

Каравели-оглу пояснил: Для любой серьезной компании – производителя машинного оборудование не представляется возможным сохранять прежний интерес к России в свете возрастающего давления на банковскую систему и цепочки поставок.

В месячном измерении экспорт в Россию достиг пика в декабре 2022 г., когда он составил $991,4 млн. Затем поставки стали постепенно снижаться, но в течение прошлого года месячный показатель колебался около отметки $800 млн. Обвал – до $553,9 млн – произошел в январе. Месяцем ранее Министерство финансов США объявило о расширении полномочий по введению вторичных санкций, в том числе против банков, обрабатывающих платежи за поставки в Россию. Кроме того, американские чиновники в течение прошлого года неоднократно посещали Турцию, добиваясь соблюдения санкционного режима и прекращения экспорта в Россию электронных компонентов.

Чиновники Еврокомиссии также вели переговоры с турецкими властями. А в конце 2023 г. в 13-м пакете санкций ЕС запретил поставки в Россию станков, оборудования и компонентов, используемых для производства вооружений. Также были ужесточены меры надзора за соблюдением ранее принятых санкций, в том числе в отношении третьих стран.

«Мы видим все более пристальное внимание со стороны регулирующих органов, особенно в отношении металлургического, горнодобывающего, строительного, аэрокосмического и производственного секторов России», – говорит Тан Албайрак, юрист по санкциям и экспортному контролю Reed Smith. Прежде всего западные страны пытаются не допустить попадания в Россию таких компонентов, как детали машин, микросхемы и печатные платы, отмечает он: «Большинство этих товаров имеют как гражданское, так и военное применение. Они могут быть использованы в стиральной машине, а могут – и в боевом танке".

С поставками из Китая в последние месяцы тоже возникли ощутимые проблемы. Китайские банки стали соблюдать санкции против России даже в большей степени, чем необходимо, показал проведенный The Moscow Times опрос российских импортеров. Серьезные проблемы начались с февраля, у некоторых отправленные платежи висят в китайских банках уже больше месяца. У других банки неделями могут запрашивать документы по контактам, целям покупки и гарантии того, что конечный покупатель не связан с российской армией или ВПК.

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