Военный эксперт об атаке на российские аэродромы: Операторы украинских БПЛА вошли в раж 1 5.04.2024, 14:34

3,600

Война пришла в дома россиян.

Военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев прокомментировал в интервью Radio NV атаку БПЛА на военные объекты в трех городах РФ. В частности, в результате поражения на аэродроме Морозовск было повреждено по меньшей мере шесть самолетов.

— В России жалуются на массированный налет беспилотников. Ночью дроны взрывались возле трех крупных военных аэродромов — в Ейске в Краснодарском крае, Морозовске в Ростовской области и в Энгельсе в Саратовской области. Говорят, что только в Морозовске местные насчитали более 60 так называемых хлопков. Тамошний губернатор заявил, что все уничтожили системой ПВО и есть только повреждения электроподстанции, там продолжаются ремонтные работы. Что известно о последствиях атаки?

— Конечно, не стоит доверять российским пропагандистам, потому что они врут каждый раз, как только открывают рот. Наша разведка пока не верифицировала последствия ночной атаки. Я думаю, что нужно не менее двух суток для того, чтобы получить свежие спутниковые снимки с результатами ночной бавовны, которая произошла.

В любом случае, мне кажется, что такая тактика действия украинских Сил обороны является более рациональной. На позапрошлой неделе, когда мы фиксировали масштабные дроновые атаки на объекты нефтеперерабатывающего комплекса Российской Федерации, я говорил, что, пожалуй, стоит ориентироваться прежде всего больше на военные аэродромы. Потому что именно оттуда исходит ключевая угроза для украинских Сил обороны, которые действуют непосредственно на линии боевого соприкосновения, и для наших прифронтовых и приграничных территорий. Речь идет об управляемых авиационных бомбах и фугасных авиабомбах. Именно самолеты тактической авиации являются ключевыми носителями этих опасных средств огневого поражения. И прежде всего эти носители надо уничтожать.

Кажется, что абсолютно рациональное решение, которое было принято украинскими Силами обороны относительно нанесения ударов по военным аэродромам, — и там, где дислоцируются самолеты вражеской тактической авиации на аэродромах Морозовск и Ейск, и там, где находятся самолеты стратегической авиации российских военно-космических сил, там так же раздавались взрывы.

Таким образом мы можем выводить из строя российские боевые самолеты. Чем меньше самолетов будет на вооружении российских оккупационных войск, тем меньше той же бавовны будет происходить на наших территориях, потому что у врага будет критически не хватать тех же ресурсов для доставки ФАБов, КАБов, и других типов ракетного и бомбового вооружения.

— Я уверена, что вы тоже, когда просматривали видеокадры с этой массовой атаки, которую снимали сами россияне, тоже обратили внимание на этот музыкальный дрон. Это чтобы россиянам не так грустно было? Или эта колонка на борту имеет какое-то и практическое значение?

— Я думаю, что в определенной степени это некий раж, который происходит из того, что украинские операторы различных типов дронов достаточно свободно и комфортно начинают чувствовать себя в том противостоянии с путинскими системами противовоздушной обороны, системами радиоэлектронной борьбы. И это, конечно, в определенной степени должно вызвать у российских операторов систем противовоздушной обороны разочарование в их способности эффективно уничтожать наши дроны.

И конечно, в определенной степени это медийная история, которая должна привлечь внимание, что несмотря на многочисленные заявления российских топ-пропагандистов и топ-чиновников, мол, небо над территорией Российской Федерации надежно закрыто, оказывается, это не так. В частности летают над территорией Российской Федерации и вот такие музыкальные дроны-камикадзе.

— Вы говорили, что о последствиях этого удара можно будет говорить через несколько дней, когда наша разведка установит результаты и что-то нам сообщит. А что на сегодня известно об ударе по производству дронов в Татарстане? В Татарстане уже прошло несколько дней, роспропаганда уверяет, что там критических повреждений нет, но аналитики говорят, что не все так безоблачно. Эти дроны очень точные, потому что Украина применяет там искусственный интеллект, и их не так просто сбить с курса или как-то приземлить. Что известно сейчас?

— Во-первых, взрывов на территории специальной экономической зоны Алабуга было по меньшей мере два. Так, речь идет о разрушении жилых помещений, где находились современные рабы де-факто, студенты, которые занимаются сборкой дронов шахедов.

Но ключевая миссия заключается в том, что 1300 километров отделяет место, где произошел двойной хлопок от ближайших позиций украинских Сил обороны. А то, что произошло однажды, оно обязательно будет повторяться, потому что уже звучат сведения о том, что Украина имеет дроны, которые способны преодолевать расстояние до трех тысяч километров. А это значит, что в зоне поражения будет появляться все больше и больше объектов военной промышленности, военных объектов, а также объектов критической энергетической инфраструктуры Российской Федерации. За счет массированного использования дронов, мы имеем возможность продавить, прожать вражескую систему противовоздушной обороны, а значит, достигать соответствующих успехов.

Кажется, что многие россияне считают, что война где-то далеко, на территории Украины, и никак эта война их не касается. Бавовна, которая встречается в разных уголках пока еще европейской части Российской Федерации, должна привлечь внимание рядовых россиян к тому, что война здесь, рядом; в их населенных пунктах, на их улицах и фактически в их домах.