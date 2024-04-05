«Страна теряет людей с высокими доходами» 5.04.2024, 14:55

Что происходит в белорусской ИТ-отрасли.

По официальным данным, численность работников ИТ-отрасли за 2023 год сократилась на 16%. Общее число специалистов оказалось на минимальном за последние пять лет уровне. «Наша нива» посмотрела, куда исчезают белорусские айтишники и как это сказывается на экономике.

Скатились на 5 лет назад

По предварительным данным, за прошлый год цифра занятых в ИТ сократилась на 17,6 тысячи человек. Последний раз примерно столько людей работало в отрасли в 2019 году.

Пиковым и одновременно последним годом, когда в белорусском ИТ наблюдался прирост занятых, был 2021 год. Тогда в этой сфере работали 108 тысяч специалистов. По итогам 2023 года таких осталось около 88 тысяч.

Сокращение численности занятых в отрасли объясняется оттоком компаний и специалистов в другие страны. Главным образом в Польшу и Литву.

Кроме того, часть компаний, которые формально остаются в Беларуси, сократили количество сотрудников белорусских подразделений. От полного ухода некоторых из них удерживает только белорусское законодательство, которое не позволяет им это сделать.

Беларусь — теряет, а Польша — принимает

За счет сокращения айтишников в Беларуси их количество, как и количество компаний с белорусскими корнями, растет в соседних странах. В первую очередь в Польше.

По данным Центра экономической информации на 2023 год, в Польше насчитывалось 412 ИТ-компаний с белорусским капиталом. Для сравнения, в 2021 году таких было 164.

По информации Ассоциации белорусского бизнеса за рубежом (ABBA), только в прошлом году в Польше появилось 124 ИТ-компании с белорусским корнями. Всего представители ИТ-отрасли составляют около 8% от общего количества белорусского бизнеса в Польше.

В настоящее время IT занимает второе место по популярности, уступая по численности только сфере «Транспорт и логистика».

В Литве ИТ-компании с белорусскими корнями регулярно занимают лидирующие позиции в списке наиболее крупных налогоплательщиков в отрасли, но приток новых в эту страну почти прекратился.

В прошлом году в Литве появилось только две новые ИТ-компании с белорусским капиталом (по информации ABBA). В 2022 году таких было 11, а в 2021 — 17. Всего в Литве работает 62 ИТ-компании с белорусским капиталом.

Всего в Литве белорусами зарегистрировано 833 юридических лица.

В Латвии и Эстонии белорусский бизнес почти не прирастает, поскольку эти страны прекратили выдачу новых ВНЖ гражданам Беларуси, помимо гуманитарных случаев.

Вице-президент Ассоциации белорусского бизнеса за рубежом Серж Навродский отмечает, что основной и чуть ли не единственной страной, где белорусские ИТ-компании продолжают довольно массово появляться, остается Польша.

«Релокейт белорусского ИТ, как и открытие других бизнесов, в странах Балтии почти прекратился. Например, за 2023 год в Эстонии появилось всего 9 новых юридических лиц с белорусским капиталом, в Латвии — 10. Чуть лучше ситуация в Литве, там в прошлом году белорусы зарегистрировали 58 компаний.

Поскольку Польша на текущий момент остается наиболее благоприятной страной для легализации, то большинство инвесторов как из ИТ, так и из других отраслей выбирает именно ее».

Как этот процесс сказывается на белорусской экономике?

До начала полномасштабной войны в Украине, где наша страна стала соагрессором, ИТ являлась одним из основных драйверов роста белорусской экономики. До 2022 года количество людей, занятых в отрасли, стремительно росло.

Так, например, по итогам 2019 года, прирост составил 12,7%, в 2020-2021 годах — 9,9 и 9,7% соответственно.

Однако, уже по итогам 2022 года численность занятых сократилась на 2,2%.

Сокращение числа занятых в ИТ — чувствительная проблема для экономики

Эксперт BEROC Анастасия Лузгина отмечает, что ИТ в Беларуси продолжает находиться в стагнации.

«Основной отток кадров наблюдался в 2022-2023 годах, когда из Беларуси релоцировались не только отдельные сотрудники, а целые компании. Сегодня релокация айтишников носит медленный характер», — отмечает Лузгина.

По мнению экономиста, в этом году мы будем наблюдать снижение темпов сокращения занятых в ИТ.

«Большинство тех, кто хотел уехать и был готов к этому, уже сделали это. По ряду причин все айтишники не могут релоцироваться, поэтому большая часть все же останется жить и работать в стране. Тем не менее, сокращение численности занятых в ИТ-сфере со 108 тысяч в 2021 году до 88 тысяч в 2023-м является ощутимым для экономики.

В 2022 году негативный вклад в прирост ВВП от ИТ составил 0,9%, в 2023 году — минус 0,3%.

Также почти в два раза по сравнению с январем 2022 года сократилась доля ИТ-сектора в ВВП. В последнем довоенном месяце на ИТ приходилось 7% в ВВП Беларуси, в январе 2023 — 5,6%. В январе этого года доля ИТ в ВВП снизилась до 3,8%», — отмечает Лузгина.

По мнению эксперта, если бы Беларусь не стала соагрессором в войне России против Украины, ИТ-сектор продолжил бы расти и развиваться, хотя и не такими темпами.

«Общемировой тренд таков, что рост в ИТ с 2023 года уже не такой стремительный, поэтому даже без военного фактора нам вряд ли удалось бы иметь прирост по численности занятых в 10% в год, но он был бы.

Проблемы в белорусском ИТ обусловлены тем, что, во-первых, многие заказчики не хотят работать с компаниями с токсичной юрисдикцией, во-вторых – из-за того, что существуют сложности с проведением расчетов», — отмечает эксперт.

Беларусь теряет людей с высокими доходами, которые тратили деньги внутри страны. Многие уехали вместе с семьями, что будет иметь долгосрочный негативный эффект не только для экономики, но и для демографии.