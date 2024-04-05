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В России установили памятник мятежнику Пригожину

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  • 5.04.2024, 15:11
  • 2,704
В России установили памятник мятежнику Пригожину

Он появился перед храмом в Краснодарском крае.

Памятник основателю «Группы Вагнера» установили в городе Горячий Ключ Краснодарского края.

Фото памятника основателю ЧВК Евгению Пригожину и командиру Дмитрию Уткину (он носил позывной «Вагнер») опубликовано в телеграм-канале «Вагнера».

Оба погибли при крушении самолета в Тверской области 23 августа. Бизнес-джет Евгения Пригожина Embraer ERJ 135 разбился ровно через два месяца после попытки вооруженного мятежа. Самолет совершал перелет из Москвы в Санкт-Петербург. На борту находились 10 человек, сообщает The Moscow Times.

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