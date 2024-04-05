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Назначен новый глава провластных профсоюзов

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  • 5.04.2024, 15:13
  • 2,994
Назначен новый глава провластных профсоюзов

Им стал экс-силовик.

На IX внеочередном съезде провластных профсоюзов, который состоялся сегодня в Минске, председателем избрали Юрия Сенько. Об этом сообщает сайт ФПБ.

Прежний глава ФПБ Михаил Орда, возглавлявший федерацию на протяжении последних десяти лет, стал «депутатом» и больше не может занимать этот пост.

Напомним, Юрию Сенько 56 лет, по образованию – юрист, специалист в области международных отношений. Он шесть лет проработал председателем Государственного таможенного комитета Беларуси. В ноябре 2020 года был назначен послом Беларуси в Китае.

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