На аэродроме в российском Морозовске прогремел новый взрыв 5 5.04.2024, 15:23

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Много раненых россиян.

История с налетом дронов на военный аэродром в российском Морозовске получила свое продолжение. Один из БПЛА, который не взорвался во время атаки, сдетонировал в ходе «следственных действий».

Первым об этом сообщил Z-канал Fighterbomber, связанный с военной авиацией РФ. Позже информацию уже официально подтвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев, передает «Диалог».

Инцидент произошел около полудня пятницы, 5 апреля.

«Примерно час назад при разминировании и выполнении следственных действий с упавшим БПЛА на аэродроме произошел взрыв. Есть пострадавшие», - написал российский Z-блогер.

Он уточнил, что это уже третий случай, когда украинский дрон взрывается с задержкой при скоплении вокруг силовиков РФ.

По данным губернатора Голубева, при детонации пострадали 8 российских силовиков. Об их состоянии информации нет.

«В результате (...) детонации взрывного устройства на одном из упавших БПЛА пострадали, по предварительным данным, восемь человек. Они проводили следственные действия на месте падения беспилотников», - сообщил российский чиновник.

Он уточнил, что в российский Морозовск экстренно направлены дополнительные бригады медиков. Это говорит о том, что пострадавшие, вероятно, в тяжелом состоянии.