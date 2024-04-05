закрыть
5 апреля 2024, пятница, 15:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Бресте водитель продал место в очереди на границе и получил большой штраф

2
  • 5.04.2024, 15:34
  • 1,172
В Бресте водитель продал место в очереди на границе и получил большой штраф

Покупателем оказался налоговик.

Житель Бреста решил подзаработать на продаже места в очереди на белорусско-польской границе. Он занял место на своем автомобиле, разместил объявление в одном из чатов и нашел покупателя, сообщает «Медиазона. Беларусь».

Им, правда, оказался налоговый инспектор. После передачи 150 долларов за место в очереди он сразу же составил на мужчину протокол за незаконную предпринимательскую деятельность.

Неудачливого бизнесмена оштрафовали на 30 базовых — это 1200 рублей.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Арифметика политзеков
Арифметика политзеков Ирина Халип
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси Павло Климкин
Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид
Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип