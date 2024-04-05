В Бресте водитель продал место в очереди на границе и получил большой штраф

В Бресте водитель продал место в очереди на границе и получил большой штраф2
- 5.04.2024, 15:34
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Покупателем оказался налоговик.
Житель Бреста решил подзаработать на продаже места в очереди на белорусско-польской границе. Он занял место на своем автомобиле, разместил объявление в одном из чатов и нашел покупателя, сообщает «Медиазона. Беларусь».
Им, правда, оказался налоговый инспектор. После передачи 150 долларов за место в очереди он сразу же составил на мужчину протокол за незаконную предпринимательскую деятельность.
Неудачливого бизнесмена оштрафовали на 30 базовых — это 1200 рублей.