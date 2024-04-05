FrankenSAM, Sea Baby и «Кошмармобиль»: 9 «фишек», которые используют ВСУ на фронте 5.04.2024, 15:51

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Фото: Getty Images

Запад поражен креативностью украинских военных.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не только рассчитывают на помощь от Запада, но и придумывают собственные «фишки», благодаря которым отбиваются от вражеских атак. Американские генералы обратили внимание на 9 необычных боевых приемов.

Они помогают отражать атаки врага с воздуха, моря и земли, а также наносить сокрушительные удары по технике российской армии. Эти необычные боевые приемы назвал генерал-лейтенант в отставке, бывший высокопоставленный командующий армией США Бен Ходжес, пишет Business Insider.

«Кошмаромобиль»

Эта импровизированная реактивная система залпового огня (РСЗО) устанавливается на кузовах обычных пикапов. Это позволяет быстро передвигаться и менять свое местонахождение. При этом используются эффективные реактивные снаряды. Сочетание убийственной силы и скорости транспорта делает это РСЗО настоящим кошмаром для россиян.

Ракеты «Нептун»

Качество украинского производства было продемонстрировано, когда Силы обороны поразили ракетный крейсер «Москва», считавшийся главным кораблем Черноморского флота РФ. Противокорабельная система установлена на обычную грузовую машину. Это позволяет ей быть мобильнее. Впоследствии «Нептун» был использован для уничтожения систем российской противовоздушной обороны (ПВО) в аннексированном Крыму.

Использование трофейного оружия

Вся захваченная ВСУ вражеская техника «работает» повторно. Неисправные единицы уходят на всевозможные выставки, а все, что можно отремонтировать, возвращается на фронт. Этот шаг позволяет украинским солдатам компенсировать недостаток техники.

Издание пишет, что военные ВСУ и здесь поразили Запад своей креативностью. Если они не могли отремонтировать технику, то звонили по телефону в российскую техническую поддержку и получали необходимую информацию.

Беспилотники Sea Baby

«Морские малыши» отлично работают против российских судов. Они эффективно уничтожают вражеские объекты в акватории Черного моря. Это также собственная разработка Украины.

Одноразовые ударные дроны

Украинские военные сумели из дешевых любительских FPV-дронов сделать ударные. Для этого к конструкции добавляли взрывчатку. Ее закрепляли стяжками и лентой.

Танковые клетки

Эту хитрость используют обе стороны. Танковая клетка – это специальный резервуар, который защищает технику от дронов. Однако это не означает, что танк полностью защищен. Такая конструкция только увеличивает количество вражеских средств, необходимых для уничтожения.

Советский истребитель с западными ракетами

ВСУ удалось соединить то, что считалось несовместимым. На истребителе МиГ-29 советского производства установили ракеты AGM-88 HARM. Последние используются для обнаружения радиолокационных систем.

Оружие Franken

На зенитно-ракетный комплекс «Бук» ВСУ поставили западные ракеты класса «земля-воздух». Когда об этом узнали американские чиновники, эту программу они назвали «FrankenSAM». Это сочетание отсылки к известному персонажу Мэри Шелли Франкенштейну и аббревиатура ракеты «земля-воздух». Систему используют для защиты от атак врага с воздуха.

Приманки

Силы обороны используют муляжи танков и другого оружия, чтобы обмануть врага. Например, РСЗО HIMARS из дерева. Такие приманки берегут настоящую технику и заставляют ВС РФ атаковать фальшивые цели.