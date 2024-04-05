«Отличный баланс»: военный аналитик рассказал интересные детали атаки на авиабазу РФ 5.04.2024, 17:42

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Россияне получили новую партию самолетов и сразу понесли втрое большие потери.

Российские оккупанты потеряли сразу шесть самолетов после того, как в ночь на 5 апреля был совершен удар дронами по авиабазе Морозовск в стране-агрессоре России. Еще восемь вражеских воздушных судов были повреждены.

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко обратил внимание на интересную деталь. Он отметил, что именно сегодня, 5 апреля, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала первую в 2024 году партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 в количестве двух единиц. Эти самолеты были изготовлены на Новосибирском авиазаводе (НАЗ) им. Чкалова.

«Этой же ночью был нанесен очередной удар некоторыми дронами по авиабазе Морозовск, где размещалось на момент удара не менее 19 Су-34, 1 Су-30, 5 Су-27 и нескольких единиц вертолетной техники, в том числе Ми-8», - отметил Коваленко.

Он напомнил, что, согласно предварительным данным, было уничтожено шесть единиц вражеской техники и повреждено восемь.

«Напомню, что в ночь на 17 декабря 2023 года на авиабазе Морозовск так же имел место инцидент, в ходе которого как минимум один Су-34 потерял баланс земля/воздух. В общем 2 самолета передали, 6 потеряли. Не знаю как вам, а как по мне - отличный баланс!», - подытожил Коваленко.