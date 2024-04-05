Полковник ВСУ озвучил важную вещь, которая сейчас происходит на фронте 5.04.2024, 18:09

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Она касается и линии обороны.

Издание Politico, ссылаясь на высокопоставленных украинских военных, написало пессимистическую огромную статью. По этому поводу высказался в интервью «Фабрике новостей» военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник.

- Мы должны понимать, что наш противник – мастер ИПСО и он умеет вбрасывать ту информацию, которая ему нужна, – заявил военный эксперт.

Затем Черник подчеркнул, в этом материале медиа ссылается на анонимных украинских офицеров, а данный факт означает, что с вероятностью 99,9% эта статья лишь элемент информационно-психологической борьбы.

- Кстати, битва за информацию действительно очень серьезная вещь. Информационная война гораздо важнее и принципиальнее, чем горячая, потому что человек принимает свои решения за счет информации, которая к нам поступает в результате нашего речевого обмена, поэтому противник прилагал, прилагает и будет прилагать усилия, чтобы распространять нужную ему информацию, – объяснил полковник.

После этого Черник сообщил, что вторая и третья линии обороны Украины сейчас заливаются бетоном. Вражеская «линия Суровикина» оправдала себя на 100%, поэтому с украинско стороны идет аналогичный процесс. Недавно правительство выделило на все эти проекты в пределах 19 млрд грн, а буквально на днях к нам поступила информация о дополнительных 5 млрд.

- Если бы они россияне действительно могли двигаться вперед на оперативные показатели хотя бы механизированного полка (а это до 5 км в глубину и в пределах 3-4 по ширине), то непременно бы это сделали. Но, за исключением Авдеевки, качественных результатов скоростного продвижения на большие оперативные глубины у них нет, – подытожил военный аналитик.