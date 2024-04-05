«Сотни сотрудников супермаркетов уволили» 3 5.04.2024, 18:10

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Западный бизнес эвакуируется из Беларуси.

В Мозыре и Гродно закрылись супермаркеты EUROSPAR. Это вызвано отзывом голландскими собственниками франшизы. Сотни сотрудников супермаркетов были уволены, а, с учётом поставщиков, без работы останутся тысячи белорусов. На 2020 год «СПАР» осуществлял бизнес в 48 странах, заметил читатель сайта Charter97.org Лев.

На днях было объявлено об окончательном уходе из Беларуси Danon и закрытии заводов компании в Пружанах и Шклове.

Западный бизнес бежит от агрохунты из-за санкций, наложенных за сотрудничество с режимом Путина.

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