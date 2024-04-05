СМИ: Воинскую часть в Приднестровье атаковал дрон 5.04.2024, 18:45

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Повреждена радиолокационная станция.

Днем в пятницу, 5 апреля, военную часть в непризнанном Приднестровье атаковал беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает «Первый Приднестровский телеканал».

Сообщается, что около 14:35 дрон-камикадзе прилетел на территорию воинской части министерства обороны «ПМР» в Рыбницком районе. Она находится в шести километрах от приднестровско-украинской границы.

В результате атаки никто не пострадал, однако была повреждена радиолокационная станция. Отмечается, что сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа.

На опубликованных фотографиях можно увидеть маленькую и неглубокую воронку в земле.