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Белоруса обязали платить алименты на троих неродных детей

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  • 5.04.2024, 19:13
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Белоруса обязали платить алименты на троих неродных детей

Он попытался отказаться от алиментов через суд.

В Новогрудском районе мужчина через суд пытался избежать уплаты алиментов на троих неродных детей. Подробности судебного процесса опубликовали в Банке судебных решений.

Так, новогрудчанин был записан отцом троих несовершеннолетних детей. После развода бывшая жена подала в суд на взыскание алиментов, а мужчина подал иск, чтобы оспорить записи об отцовстве.

Выяснилось, что в близких отношениях с будущей женой он был с 2003-го. Затем родилось пятеро детей. Две девочки уже выросли, а на троих мальчиков, 2007, 2009 и 2015 годов рождения, экс-супруга захотела взыскать алименты. В суде белорус заявил, что не является биологическим отцом этих троих мальчиков, так как осенью и зимой 2008-го он был на заработках в России, а весной 2014-го жена «часто оставляла семью на несколько дней». И заявив, что узнал правду только в 2023-м, истец попросил вычеркнуть сведения о нем из графы «отец».

При этом во время судебного разбирательства выяснилось, что два старших мальчика родились не в официальном браке, а сведения об отцовстве были внесены в документы со слов матери. А вот отцовство в отношении двух детей установили, когда уже истец и ответчица официально расписались. В отношении третьего ребенка запись об отцовстве в загсе сделал по заявлению матери, состоящей в зарегистрированном браке.

Семья распалась в 2020-м и жена заявила, что все трое мальчиков не от бывшего супруга. А в 2023-м женщина подала на алименты, и из зарплаты мужчины стали удерживать необходимые суммы. После этого бывший муж решил оспорить отцовство, и экспертиза подтвердила, что дети ему не родные.

Однако к тому времени мужчина пропустил срок на обращение в суд. Так как в Беларуси запись о родителях вправе оспорить в судебном порядке, в том числе лицо, указанное в записи акта о рождении в качестве отца или матери ребенка, в течение одного года с того времени, когда им стало известно о произведенной записи либо об обстоятельствах, исключающих факт отцовства или материнства (ч.1 и ч.2 ст.58 Кодекса Беларуси о браке и семье).

Ответчица еще заявила, что не скрывала от бывшего мужа, что дети не от него. И говорила о том, что поддерживала близкие отношения с другими мужчинами, в том числе на протяжении нескольких лет с его другом. Об этом знали их коллеги по работе, которые обо всем истцу рассказывали. Также и сам друг истца в суде сказал, что нередко случались драки из-за того, что он был в близких отношениях с женой товарища.

Но еще женщина сказал, что в 2023-м просила бывшего мужа отказаться от детей», чтобы получать от государства помощь на их содержание. Он не согласился, поэтому фигурантка и подала на алименты.

В суде допросили и детей, которые рассказали, что с их раннего детства в семье были ссоры из-за того, что муж мамы не является им родным отцом.

Суд пришел к выводу, что к моменту рождения детей новогрудчанину было известно о фактах, позволяющих исключить его биологическое отцовство. В иске ему отказали.

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