СМИ: Макрон и Шольц эмоционально поспорили из-за идеи о войсках союзников в Украине 9 5.04.2024, 19:25

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Президент Франции стремится найти и возглавить группу смелых государств.

Канцлер Германии Ольф Шольц наиболее эмоционально отреагировал на идею о потенциальном присутствии войск союзников в Украине, когда ее впервые на встрече европейских лидеров озвучил президент Франции Эмманюэль Макрон, а тот жестко ответил ему, пишет «Европейская правда».

Эмманюэль Макрон впервые озвучил свои соображения о возможности присутствия военных западных партнеров в Украине в будущем на закрытой встрече в Париже в конце февраля, где он собрал около 20 союзников для обсуждения поддержки Украины.

По информации от источников, знакомых с ходом встречи, дискуссия лидеров проходила на повышенных тонах.

Как говорят, самой эмоциональной была реакция Олафа Шольца, для которого (как и для большинства участников) такое предложение стало абсолютной неожиданностью. Шольц якобы возмутился и обвинил Макрона в том, что тот «пытается втянуть всех в Третью мировую» и заявил, что разговор надо прекращать, потому что он против, а значит консенсуса нет.

Макрон, очевидно, был готов к такому и жестко ответил Шольцу, объяснив, что его голос ничего не остановит.

«В этом вопросе нам консенсус не нужен», – якобы заявил президент Франции, подчеркнув, что стремится найти и возглавить группу смелых государств, в которой Германию никто и не ждал.