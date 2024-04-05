«Шансы зарегистрироваться на визу онлайн возрастут кратно» 5.04.2024, 19:44

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О новых правилах записи в визовые центры.

Изменились правила подачи на польскую визу. Помогут ли новые меры облегчить регистрацию на визу для обычных белорусов? Что думают об этом люди, сталкивающиеся с частым оформлением виз. Спросили брестского челнока.

Теперь во время регистрации на визу онлайн придётся делать селфи с паспортом. Это, вероятно, должно отвадить от этой процедуры торгашей местами на регистрацию. Сергей из Бреста, который ездит по делам за границу, часто сталкивался с этой проблемой. Он считает, что, может, в дальнейшем данная мера и улучшит ситуацию.

- Для людей проще стало. И, в принципе, теперь будет возможность самим записаться на визу. Сложней будет для тех, кто регистрировал за деньги. Раньше только за регистрацию нужно было вывалить 200 рублей.

Сергей говорит, что система давно требовала каких-то изменений.

«Это всё должно быть защищено каким-то образом. А если туда влезают какие-то посторонние люди, и забирают каким-то образом эти места, то это значит, что не правильная система. Ведь, вспомните, раньше, когда только открылась эта электронная регистрация, то можно было свободно самому записаться без всяких проблем. А сейчас каким-то образом эти места разбираются. К тому же их меньше стали давать.».

С другой стороны, по словам Сергея, некоторым может было и проще заплатить. Кто-то толком и телефоном пользоваться не умеет, чтобы зайти на сайт регистрации . Но пока ничего не понятно, смогут ли посредники обойти новую систему.

“Новость как прошла вчера, а мест как не было, так и нет. Вот эту всю неделю визовый центр был просто пустой. Они в Бресте перешли на режим работы до 12 часов. Но это не говорит о том, что нет желающих записаться. Две последние регистрации стали больше мест давать в Барановичи и Пинск. Те визовые центры вообще простаивают, получается.

У Сергея есть и свои предложения для визовых центров, чтобы «всякие хакеры пролетели».

«Если визовый центр хочет заработать на этом, пусть сделает платные услуги. Хочет человек очень быстро – пусть стоит там 300 рублей. Не спешит – 100. То есть, пришли в визовый центр заплатили и записались. Тогда эти сторонние регистраторы или хакеры, просто все пролетят. Это будет надёжно, и будешь знать, что не мошенники».

Есть и иное мнение по поводу нововведения. Бывший работник турагенства Виктор высказал мнение, что требование делать фото человека с паспортом во время регистрации оставит посредников без работы.

«Сделать селфи или попросить родственника или соседа сделать фото человека, который держит паспорт, может любой», – сказал Виктор.

По его словам, вызывать какого-то человека и платить за то, что он подержит телефон и нажмёт на кнопку, нет необходимости. Ну, разве только кто-то сне умеет или не хочет набирать на клавиатуре буквы, да готов заплатить за услугу регистрации.

«Изменение хорошее. По крайней мере, шансы зарегистрироваться онлайн возрастут кратно», – сказал Виктор.