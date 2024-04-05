закрыть
5 апреля 2024, пятница, 20:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путиниста Николая Расторгуева экстренно госпитализировали в Москве

6
  • 5.04.2024, 20:05
  • 3,960
Путиниста Николая Расторгуева экстренно госпитализировали в Москве

Известна причина.

Народный артист России, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев, который поддерживает вторжение РФ в Украину, был госпитализирован в Москве.

РосСМИ сообщили, что артист отправился в больницу в сопровождении личного врача из-за проблем с сердцем.

По данным источника, в медучреждении Расторгуеву проведут полное обследование, а также процедуру по восстановлению кардиовертера-дефибриллятора, который ему ранее имплантировали.

Отмечается, что в 2017 году у Расторгуева обнаружили патологию сердца, врачи диагностировали аритмию.

Расторгуев выступал во время пропагандистского митинга в поддержку незаконной аннексии Крыма и войны против Украины. Он был внесён ФБК в список коррупционеров и разжигателей войны за участие в концертах в поддержку войны с Украиной.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Арифметика политзеков
Арифметика политзеков Ирина Халип
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси Павло Климкин
Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид
Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип