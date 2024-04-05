Путиниста Николая Расторгуева экстренно госпитализировали в Москве 6 5.04.2024, 20:05

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Известна причина.

Народный артист России, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев, который поддерживает вторжение РФ в Украину, был госпитализирован в Москве.

РосСМИ сообщили, что артист отправился в больницу в сопровождении личного врача из-за проблем с сердцем.

По данным источника, в медучреждении Расторгуеву проведут полное обследование, а также процедуру по восстановлению кардиовертера-дефибриллятора, который ему ранее имплантировали.

Отмечается, что в 2017 году у Расторгуева обнаружили патологию сердца, врачи диагностировали аритмию.

Расторгуев выступал во время пропагандистского митинга в поддержку незаконной аннексии Крыма и войны против Украины. Он был внесён ФБК в список коррупционеров и разжигателей войны за участие в концертах в поддержку войны с Украиной.