Путиниста Николая Расторгуева экстренно госпитализировали в Москве

Путиниста Николая Расторгуева экстренно госпитализировали в Москве6
- 5.04.2024, 20:05
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Известна причина.
Народный артист России, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев, который поддерживает вторжение РФ в Украину, был госпитализирован в Москве.
РосСМИ сообщили, что артист отправился в больницу в сопровождении личного врача из-за проблем с сердцем.
По данным источника, в медучреждении Расторгуеву проведут полное обследование, а также процедуру по восстановлению кардиовертера-дефибриллятора, который ему ранее имплантировали.
Отмечается, что в 2017 году у Расторгуева обнаружили патологию сердца, врачи диагностировали аритмию.
Расторгуев выступал во время пропагандистского митинга в поддержку незаконной аннексии Крыма и войны против Украины. Он был внесён ФБК в список коррупционеров и разжигателей войны за участие в концертах в поддержку войны с Украиной.