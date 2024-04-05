Зеленский проверил строительство фортификаций на границе с Беларусью 5.04.2024, 20:09

Украинский президент прибыл в Черниговскую область.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 5 апреля, посетил Черниговскую область, где проверил строительство фортификационных сооружений.

- Черниговщина. Строительство фортификаций. Сроки выполнения работ и надежность – главное. Благодарен всем, кто привлечен, - написал президент Украины в своем телеграм-канале.

В ходе визита Зеленскому доложили о строительстве трех линий рубежей обороны в регионе. В частности, по всему участку границы с Россией и Беларусью создана сплошная полоса невзрывных препятствий, минные заграждения и разветвленная сеть опорных пунктов.