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Действующего президента Литвы назвали самым популярным политиком в стране

  • 5.04.2024, 20:39
Действующего президента Литвы назвали самым популярным политиком в стране

Результаты опроса.

Президент Литвы Гитанас Науседа остается самым популярным политиком страны, свидетельствуют результаты последнего опроса. Опрос проводился компанией Vilmorus по заказу Lietuvos rytas, сообщает Delfi.

В марте Науседу положительно оценили 64,9% опрошенных. Второе место среди наиболее положительно оцененных политиков занимает председатель СДПЛ Вилия Блинкявичюте. Ее популярность среди респондентов составляет 50,4% (в феврале – 48,7%), при этом 27,3% опрошенных оценивают ее негативно (в феврале – 29,5%).

На третьем месте – бывший министр национальной обороны Арвидас Анушаускас. По данным опроса, его поддержали 44% опрошенных (в феврале – 48,4%), а тех, кто относится к нему негативно, было 28,3% (в феврале – 26%).

Также Науседа остается лидером в опросах за менее чем два месяца до выборов президента в стране и еще больше отрывается от конкурентов.

Последние опросы свидетельствовали, что Науседа постепенно наращивает свою поддержку на президентских выборах.

В частности, результаты исследования общественного мнения компанией Spinter research по заказу Delfi показали, что за месяц поддержка Науседы выросла почти на пять процентных пунктов.

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