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Минобороны Беларуси закупает 13 беспилотников Supercam S350

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  • 5.04.2024, 20:43
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Минобороны Беларуси закупает 13 беспилотников Supercam S350

Они обойдутся более чем в $5 миллионов.

22 марта сообщалось, что Министерство обороны Беларуси включило в план госзакупок на 2024 год закупку 13 «тактических беспилотных авиационных комплексов (БАК) малой дальности Supercam S350» или их аналогов. Эта информация подтвердилась, сообщает телеграм-канал «Беларускі гаюн».

5 апреля ведомство опубликовало тендер на закупку тринадцати БАК Supercam S350. На закупку планируют потратить 17 196 200 белорусских рублей ($ 5 283 497). Соответственно, один беспилотник обойдется бюджету в 1 322 784,62 рублей ($ 406 422).

Можно отметить, что это самая большая единовременная закупка БАК Supercam. Всего с 2020 по 2023 включительно было закуплено лишь 11 БАК Supercam С350 / С150.

Закупаемые беспилотники будут использоваться для формирования отрядов БАК в артиллерийских бригадах оперативных командований ВС РБ — 111-й (в/ч 11921) и 231-й (в/ч 22313)

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