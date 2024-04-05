«Мне кричали - сдавайся! А я им гранату в ответ» 5.04.2024, 20:53

История украинского защитника, который участвовал в освобождении Купянска.

Сменил профессию энергетика на униформу в 5-й Слобожанской бригаде Национальной гвардии Украины. Украинский защитник Сергей с позывным “Кудрявый” участвовал в освобождении Купянска, в боях в Кременной и Клещиевке. Был дважды ранен, но всегда возвращался к своим побратимам на боевые позиции, сообщает FREEДОМ.

47-летний нацгвардеец Сергей с позывным «Кудрявый» — командир отделения одного из батальонов 5-й Слобожанской бригады. До полномасштабного вторжения России, он жил в Лозовой Харьковской области. В военкомат пришел добровольцем в первые дни вторжения и записался в ряды Национальной гвардии Украины. За плечами — бои под Купянском, Кременной, Клещиевкой, именно там он получил тяжелое ранение. Двое суток военный вместе с побратимом держал оборону, когда противник подошел к позициям вплотную.

«Мы перед этим атаку отбили, потом ребята пошли на откат. Их поменяли — пришли другие, но они не остались с нами, а пошли занимать еще одну позицию. А мы на этой позиции остались. В основном по нам FPV-дроны работали, минометы, чтобы погасить нашу точку. Было такое, что с 10 метров вступал в бой, мне кричали: «Сдавайся и будешь жить!» А я им гранату в ответ», — рассказал военный с позывным «Кудрявый».

За участие в том бою Сергея приставили к награде «За отвагу». После реабилитации украинский гвардеец вновь вернулся к своим, в звании младшего сержанта.

«Это вот тот самый младший сержант, который должен быть. Тот, кто не только служит, а тот, кто умеет и может командовать, тот кого слушают. Тот, кто может заменить и офицера если будет надо, и бойца. Я говорю — это самый надежный человек, которого я знаю!», — сказал старший лейтенант 5-й Слобожанской бригады Национальной гвардии Украины Сергей.

До полномасштабной войны военный с позывным «Кудрявый» работал в сфере энергетики монтажником-высотником. Атаки армии РФ по критической инфраструктуре Харькова и других городов Украины оценивает как запугивание людей. Сергей уверен, что все будет восстановлено, нужно немного подождать.

«Я так понимаю, что это специально делают, давят на простых людей, чтобы они на президента Украины Владимира Зеленского давили. Что, мол, иди с ними договаривайся. Вот они и стараются разрушить нам энергетику и все остальные блага для людей. Но у нас люди такие, что это переживут и все будет хорошо», — уверен Сергей.

Сейчас подразделение, в котором служит младший сержант, на ротации — парни обеспечивают оборону Харькова и области. Нацгвардеец уверен, российским оккупантам не удастся захватить ни Харьков, ни Харьковскую область, пока он и его побратимы охраняют каждый метр украинской земли.

«Никто никому сдавать ничего не будет! Я знаю, что все будет наше! Все будет Украина!», — констатировал Сергей.