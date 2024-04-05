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Гаага готовит камеру для Путина

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  • 5.04.2024, 21:08
  • 3,256
Гаага готовит камеру для Путина

Спецтрибунал все ближе и реальнее.

На протяжении более чем двух лет, когда продолжается полномасштабное вторжение войск Путина в Украину, в позиции представителей международного сообщества в отношении специального трибунала для высшего военного, а также политического руководства РФ произошли изменения в пользу Украины.

В частности, пишет «Немецкая волна», в этом уверены как в Киеве, так и на Западе.

В свою очередь глава внешнеполитического ведомства Украинского государства Дмитрий Кулеба в ходе своего выступления на полях министерской конференции в Гааге (Нидерланлды) о восстановлении правосудия в Украине, которая была проведена второго апреля 2024-го, напомнил, что разговор относительно создания спецтрибунала по преступлению агрессии режима Путина начинался с однозначного, жесткого «нет». Отказывались от этого абсолютно все партнеры.

Высокопоставленный украинский чиновник также добавил, что два года спустя мы упираемся исключительно в один, но, без какого-либо сомнения, весьма важный вопрос. Хотя пересмотрено было очень и очень много всего.

Важно, что этому всему есть подтверждение в виде подписанной от имени 44 стран декларации. В документе отмечается приверженность открытия специального трибунала.

Глава украинской дипломатии подчеркнул, что украинская сторона всесторонне приветствует огромный успех, который был достигнут в данном отношении. Он призвал заинтересованные страны во всем мире, а также организации из других стран начать прилагать все усилия для обеспечения надежной правовой основы и широкой международной поддержки для завершения этого процесса.

Российская Федерация должна понести полную ответственность за то, что она натворила на территории чужой страны, начав агрессивные боевые действия против украинского народа.

- На нас, на международном сообществе, лежит огромная обязанность – соблюдать Устав Организации Объединенных Наций, а также гарантировать, что преступление агрессии против Украины безнаказанным не останется, - отмечается напоследок в обнародованном сообщении.

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