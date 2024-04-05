Очередь на выезд из Беларуси в Польшу не спадает 4 5.04.2024, 21:40

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Время ожидания приближается к 30 часам.

Длинные очереди сохраняются на границе Беларуси со странами Евросоюза. Вечером пятницы выезда ожидают 520 легковушек, свидетельствуют данные мониторинга Госпогранкомитета.

Самая сложная ситуация наблюдается на польском направлении. По состоянию на 20.00 5 апреля в пункте пропуска «Брест» стояли 300 легковушек и 45 автобусов.

Как отмечает «Зеркало», в чатах по пересечению границы сообщают о длительном времени ожидания. Одна из пользовательниц рассказала, что к границе она приехала на автомобиле днем 4 апреля. За 29 часов в Польшу она так и не смогла выехать, а лишь прошла контроль на белорусской стороне. Другая водитель рассказала, что к МАПП «Брест» приехала в 11.00 четверга. В Польшу ей удалось проехать только к 19.00 пятницы.

Пассажир автобуса Минск — Варшава в чате рассказал, что они на границу приехали 4 апреля к 21.00. По расписанию, в конечной точке маршрута они должны были быть около 7.00 5 апреля, но в 17.20 пятницы автобусу удалось только пересечь границу.

На литовском направлении простаивают 230 легковушек: 120 — в «Беняконях» и 110 — в «Каменном Логе». На латвийском направлении очередей из легковых авто не наблюдается.

Кроме того, на границе стоят 2630 грузовиков: 910 — в «Беняконях», 830 — в «Каменном Логе», 830 — в «Григоровщине» (Латвия) и 60 — в «Козловичах».