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Украина разрабатывает собственный ЗРК: какова возможная дальность ракет

  • 5.04.2024, 22:02
Украина разрабатывает собственный ЗРК: какова возможная дальность ракет

СССР изготавливал немало ракет на базе украинского ВПК.

Украинское государство приблизилось к созданию зенитного ракетного комплекса собственного производства с дальностью действия около 100 километров. С 2016 года есть три украинских национальных проекта по разработке. Но изготовить ракету, которая может преодолевать это расстояние, точно смогут.

Такое мнение «24 Каналу» высказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что технически это возможно. Он добавил, что ранее в Украине изготавливали межконтинентальные ракеты на тысячи километров.

- Думаю, в перспективе, возможно, не совсем далекой, мы увидим, в частности, и свой зенитно-ракетный комплекс, – сказал Свитан.

Основными компонентами любого зенитно-ракетного комплекса являются локатор – система обнаружения – и ракеты.

Потенциал есть

Украина – ракетная страна. В свое время Советский Союз изготавливал немало ракет на базе украинского ВПК. Говорится о ракетах разного уровня – противокорабельных, для ЗРК, тактических, оперативно-тактических и межконтинентальных.

- Мы можем изготавливать ракеты. Остался определенный потенциал, в частности, инженерно-технический. Не весь разворованный, – отметил полковник ВСУ в запасе.

Кроме того, украинские конструкторские бюро могут пойти «вперед», ведь выполняют модернизацию некоторых ракет.

«Главная формулировка задачи – финансирование для полноценного комплекса. Это очень важно», – отметил Свитан.

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