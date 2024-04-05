Украина разрабатывает собственный ЗРК: какова возможная дальность ракет
- 5.04.2024, 22:02
СССР изготавливал немало ракет на базе украинского ВПК.
Украинское государство приблизилось к созданию зенитного ракетного комплекса собственного производства с дальностью действия около 100 километров. С 2016 года есть три украинских национальных проекта по разработке. Но изготовить ракету, которая может преодолевать это расстояние, точно смогут.
Такое мнение «24 Каналу» высказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что технически это возможно. Он добавил, что ранее в Украине изготавливали межконтинентальные ракеты на тысячи километров.
- Думаю, в перспективе, возможно, не совсем далекой, мы увидим, в частности, и свой зенитно-ракетный комплекс, – сказал Свитан.
Основными компонентами любого зенитно-ракетного комплекса являются локатор – система обнаружения – и ракеты.
Потенциал есть
Украина – ракетная страна. В свое время Советский Союз изготавливал немало ракет на базе украинского ВПК. Говорится о ракетах разного уровня – противокорабельных, для ЗРК, тактических, оперативно-тактических и межконтинентальных.
- Мы можем изготавливать ракеты. Остался определенный потенциал, в частности, инженерно-технический. Не весь разворованный, – отметил полковник ВСУ в запасе.
Кроме того, украинские конструкторские бюро могут пойти «вперед», ведь выполняют модернизацию некоторых ракет.
«Главная формулировка задачи – финансирование для полноценного комплекса. Это очень важно», – отметил Свитан.