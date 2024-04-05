«Помогла другу с бизнесом: фирму продали, а я должна 60 тысяч рублей банку» 1 5.04.2024, 22:16

Как белоруска взяла большой кредит для коллеги.

С некоторыми друзьями и враги не нужны. Именно такого товарища решила выручить Дарья — конечно же, материально. Помощь заключалась в том, что она берет кредит в размере 24 000 рублей, пускает эти деньги в оборот фирмы приятеля, а он через год возвращает долг банку вместо нее. В ответ на такие предложения, кажется, любой покрутил бы пальцем у виска, но то был друг. Прямо сейчас уже бывшая сотрудница выплатила банку 30 000 рублей, и еще столько же ей предстоит отдать в будущем. Свою историю женщина рассказала Onliner.

Дружили не тужили — и вдруг долги нажили

Имена героев изменены, но история реальная. Она берет свое начало в доковидном 2018 году, когда Дарья решила помочь своему товарищу-коллеге в развитии бизнеса.

— С Дмитрием мы долгое время были коллегами, а затем он решил открыть собственную фирму. Мы знали друг друга несколько лет, по выходным собирались семьями на природе и очень хорошо общались. Он предложил мне работать у него в продажах и заключать договоры с клиентами.

Его фирма занималась детскими игрушками. Закупали их в России и поставляли в наши торговые сети. Для роста бизнеса не хватало оборотных средств, саму организацию не кредитовали, так как она только-только открылась. Контракты на поставку заключили, а сам товар купить не могли. Директор попросил меня взять кредит и перечислить деньги компании. По его словам, за год мне полностью должны были вернуть всю сумму.

Так как Дмитрий был другом семьи и даже присутствовал на моей свадьбе, недоверия к нему не было: это же не первый встречный человек с улицы. Муж тоже не сомневался: друзья же, надо помочь. В конце ноября 2018 года я оформила на себя кредит в банке и передала кредитную карту с 24 000 рублей.

Мыслей, что он может подвести, не было. Все вопросы всегда решались.

Почему именно 24 000? Дарья рассказывает, что такую сумму назвала Вероника (пусть будет Вероника) — жена Дмитрия, а по совместительству главбух организации. Она же подобрала банк с наиболее выгодной процентной ставкой.

— Первые месяцы Дмитрий платил по долгам, передавал деньги в руки, а я вносила их через карту или инфокиоск. Все было хорошо три-четыре месяца, хотя суммы, которые он передавал, были около 300−400 рублей. Затем деньги уже нужно было выпрашивать. «Да-да, все будет, сейчас придет оплата от клиента, подожди!» — примерно такие были отговорки. Приходилось платить из своих, чтобы не просрочить платеж и не испортить кредитную историю.

С этого момента я уже начала записывать наши разговоры.

— Что такого вам пообещали, кроме дружбы, что вы решили взять и отдать такую крупную сумму?

— Получала я тогда небольшие деньги: 500 рублей оклада плюс проценты от личных продаж — обычные рыночные условия менеджеров. Больше тысячи рублей в месяц я не видела. По сути, ничего и не обещали, просто хотелось помочь другу. До «завтраков» мы нормально общались, но выездов на шашлыки уже не было, отношения испортились.

Через четыре месяца начались задержки по зарплате и отпускным. Компания тогда разругалась с самым крупным клиентом, который делал 80% выручки. Сбыта не было, сотрудники разбежались, на складе неликвид — в общем, все пошло по наклонной. Моему супругу предложили работу в России, и мы решили переехать. В начале июня 2019 года я уволилась, а с директором мы сошлись на том, что он самостоятельно будет погашать мой кредит.

Обещания, расписки и другие щедрые коллеги

За время жизни в России Дарья успела родить ребенка и уйти в декретный отпуск. В Беларусь она вернулась спустя год, в 2020-м, и удивилась: ни одного платежа произведено не было, а задолженность составляла уже 30 834 рубля.

— Банк найти меня не мог: по адресу, куда направлялись письма, никто не проживал. А я, когда вернулась, узнала, что в отношении меня начато исполнительное производство. В это время я уже родила и была в декрете. Работы у меня не было, и самостоятельно оплачивать кредит я не могла. К тому же, так как я ездила туда-сюда, мне могли ограничить выезд из страны. В ОПИ грозились описать имущество, то есть дом, в котором, помимо меня, прописаны еще мать и брат.

— Вы целый год не интересовались, как дела с вашим кредитом, — как так?

— Да, нужно было интересоваться и поднимать шум раньше. Меня уверяли, что оплаты будут производиться и волноваться не о чем, чему я слепо верила.

В октябре 2020 года Дмитрий написал расписку, что готов выплачивать долг частями начиная с мая 2021-го, потому что сам испытывал финансовые трудности.

— Такой расклад меня совершенно не устраивал. Я взяла все записи разговоров, расписку и пошла писать заявление в милицию. Дмитрий говорил: «Я признаю, что должен, у меня куча долгов, извините». В суд я не обращалась, так как, чтобы рассмотрели мое исковое заявление, нужно было заплатить 5% от общей суммы. К июлю 2021 года компанию реорганизовали и продали — больше она не существует.

Как оказалось, помимо меня, деньги на поддержку бизнеса передавали Дмитрию еще двое сотрудников: бухгалтерша — около 28 тысяч кредитных рублей, другой сотрудник — 1800 долларов.

В декабре 2020-го было вынесено первое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, однако 5 января 2021 года материал направили на доппроверку, приложив к нему заявление еще одного потерпевшего. Таких бумаг с отказами к нынешнему времени набралось пять, последнее датируется маем 2022 года.

Читаем самое свежее постановление. Дмитрий уверял органы, что знать не знал про кредит — об этом Дарья сообщила ему, только когда увольнялась, в 2019 году. Ее деньгами он пополнял оборот и закупал детские игрушки, частично возвращал долг, но конкретные суммы вспомнить не смог — говорил, что-то около 2000−2500 рублей. Что мешало отдать долг? По его словам, денег у него не было, а когда появились, Дарья просто не предоставила реквизиты для оплаты. И не предоставляла их она около года. В то же время номер кредитного договора и реквизиты банка у него были. Что мешало гасить кредит, мужчина ответить не смог.

Бухгалтер, которая также одолжила Дмитрию крупную сумму и у которой сейчас из зарплаты удерживают 50% в счет погашения долга, изначально солгала, что не знает о том, что Дарья брала кредит для фирмы. Спустя некоторое время она поменяла свои показания, аргументируя это тем, что не взяла с бизнесмена даже расписки и дружила с ним до последнего. По ее словам, она также по просьбе Дмитрия взяла кредит для пополнения оборотки и передала деньги в день получения прямо в отделении банка главбуху (жене Дмитрия). Далее та же песня: в апреле 2019 года выплаты прекратились, остался долг в 30 000 рублей.

В общем, у работников своя правда, у директора и главбуха — своя. Материальное положение семьи «бизнесменов» до сих пор не установлено, что не позволяет квалифицировать их действия как мошенничество. В возбуждении уголовного дела отказали уже пять раз. Если, например, в ноябре 2028 года его все же заведут, то тут же и закроют, так как выйдет срок давности преступления.

— Наличие расписки вообще никак не влияет, аудио, где он мне рассказывал, что говорить банку, тоже не вызвали у сотрудников особого интереса. Я пыталась связываться с этой семьей, но в последний раз меня просто послали на три буквы. С октября 2020-го с ними не общалась.

Я уже выплатила 30 000 рублей, столько же еще осталось. Милиция сказала, что нужно подавать в суд по гражданским делам. Но это неподъемная для меня госпошлина, к тому же я и так отдала кучу денег юристу, много лет плачу банку — денег на суд попросту нет. Руки опустились бороться.

Банку я рассказывала свою историю, но их это не впечатлило: я же сама пришла, сама оформила и сама распорядилась деньгами. Пока была в декрете, платила кредит с детских денег, а кормил супруг. Ввиду того, что долги большие и надо было как-то жить, спустя год декрета я вышла на работу. Сейчас в совокупности ежемесячно я выплачиваю банку 580 рублей.

Последнее, что мне известно, — они снимают квартиру, официально нигде не работают и у них куча долгов. По словам юристов, даже если я пойду в суд и выиграю, мне будут выплачивать копейки.

«Вывод: финансовых дел с друзьями лучше не иметь»

— В итоге я развелась с мужем, и одна из причин — кредит. Он сказал, что не хочет платить за мои ошибки. Сейчас я осталась одна с ребенком на руках и долгом в 30 000 рублей, которые буду выплачивать еще несколько лет. Морально на протяжении всего этого времени было тяжело. Помогло только то, что у меня маленький ребенок и мне нужно думать, как его вырастить. Сейчас просто приняла ситуацию — а как иначе? Думаю только о возможностях, которые помогут рассчитаться с этим долгом как можно скорее и забыть обо всем этом.

Самое обидное, что это были не чужие люди, мы были друзьями… Вывод, который я для себя усвоила: финансовых дел с друзьями лучше не иметь.