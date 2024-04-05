Глава офиса Зеленского: Украина приближается к критическому моменту 1 5.04.2024, 22:20

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Ермак заявил о необходимости возобновления помощи США в этом месяце.

Для Украины крайне важно, чтобы США разблокировали предоставление военной помощи Киеву до конца текущего месяца. Об этом в опубликованном 4 апреля интервью Politico заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его мнению, представители Республиканской партии США осознают что «диктаторы никогда не останавливаются добровольно – их нужно останавливать».

Ермак подчеркнул, что «Украина приближается к критическому моменту» и промедление с восстановлением поддержки со стороны США стоит жизней украинцев.

По словам главы офиса Зеленского, удары, которым Украина подвергается в последние три недели, являются частью кампании страны-агрессора РФ по подготовке к масштабному наступлению. Его наиболее вероятной целью может стать Харьков.

Комментируя нанесение ударов по энергетическим объектам России, Ермак отметил, что Украина должна разрушить критически важную инфраструктуру оккупантов, поскольку «единственный язык, который они понимают, - это сила».