Вдоль трассы М6 «Минск - Гродно» ходит медведь
- 5.04.2024, 22:31
Очевидцам удалось снять животное на видео.
Читатели «АвтоГродно» сообщают, что вдоль трассы М6 «Минск - Гродно» ходит медведь.
Во время движения по трассе М6 за сеткой видели крупное животное, сегодня, 5 апреля. Двое водителей остановились вдоль трассы, вышли из автомобилей и засняли видео.
– Это участок трассы между Щучином и Ивье. Медведь находился достаточно близко возле сетки. Он вел себя спокойно, видел меня, агрессии не проявлял, – говорит Евгений.
По информации автора второго видео, Дениса, медведя он встретил в районе Воложина. В это время животное уже не сидело на месте, а двигалось вдоль сетки.
Вдоль трассы М6 в последние годы встречаются не только лоси, как считают многие. Медведь на дороге «Минск - Гродно» уже тоже был – в мае 2023 года, но тогда он выглядел намного меньшим. Кстати, видели вдоль трассы и рысь.