Вдоль трассы М6 «Минск - Гродно» ходит медведь 5.04.2024, 22:31

Очевидцам удалось снять животное на видео.

Читатели «АвтоГродно» сообщают, что вдоль трассы М6 «Минск - Гродно» ходит медведь.

Во время движения по трассе М6 за сеткой видели крупное животное, сегодня, 5 апреля. Двое водителей остановились вдоль трассы, вышли из автомобилей и засняли видео.

– Это участок трассы между Щучином и Ивье. Медведь находился достаточно близко возле сетки. Он вел себя спокойно, видел меня, агрессии не проявлял, – говорит Евгений.

По информации автора второго видео, Дениса, медведя он встретил в районе Воложина. В это время животное уже не сидело на месте, а двигалось вдоль сетки.

Вдоль трассы М6 в последние годы встречаются не только лоси, как считают многие. Медведь на дороге «Минск - Гродно» уже тоже был – в мае 2023 года, но тогда он выглядел намного меньшим. Кстати, видели вдоль трассы и рысь.