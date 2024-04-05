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В Узденском районе продают часть бывшего имения старинного шляхетского рода

  • 5.04.2024, 23:20
В Узденском районе продают часть бывшего имения старинного шляхетского рода

Постройка относится к первой половине 19-го века.

В поселке Первомайск Узденского района снова продают часть бывшего имения Кухтичи старинного шляхетского рода Завишей — правый флигель усадебного дома, сообщает «Зеркало» со ссылкой на «Минскоблимущество».

Постройка неоклассического стиля относится к первой половине XIX века. Ее проект был разработан одним из самых модных архитекторов своего времени — Карлом Спампани (в 1779–1783 гг. придворный архитектор Радзивиллов, автор усадьбы и усадебного парка в имении Радзивиллов «Радзивиллимонтах» под Несвижем). До недавнего времени в здании располагался музей учреждения образования «Узденский государственный колледж».

Проведение торгов назначено на 25 апреля 2024 года. В случае необходимости изменения целевого назначения недвижимого имущества его можно использовать для административных, общественных, жилых объектов, предприятий по обслуживанию населения.

Начальная цена снижена на 80% и составляет 15 660 белoрусских рублей.

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