«У россиян проблемы» 5.04.2024, 23:42

РФ не способна самостоятельно обеспечивать себя стратегической авиацией.

Значительное количество российских самолетов уничтожили 5 апреля на аэродроме в Морозовске. В то же время Россия не способна самостоятельно обеспечивать себя стратегической авиацией.

Такое мнение «24 Каналу» высказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что такие действия украинских военных создают большую проблему для россиян. У врага значительно уменьшается количество самолетов, которые являются носителями крылатых ракет.

По словам политтехнолога, россияне сейчас все меньше поднимают свои самолеты. Они комбинируют удары баллистикой, которая порой прилетает столько раз, сколько прилетали крылатые ракеты. Относительно крылатых ракет, их сейчас намного меньше, как и их носителей. Это не только из-за украинских атак, а из-за того, что они выходят из строя. Каждый вылет их советских самолетов требует потом техобслуживания и запчастей.

- Самолеты стратегической авиации Россия производить не может. Вот в чем проблема для россиян, – отметил Тизенгаузен.

Взрыв на аэродроме Морозовск

На аэродроме было уничтожено не менее 6 и существенно повреждено 8 военных самолетов противника. На аэродроме базировались бомбардировщики Су-34, Су-24, Су-24М. Кроме техники, около 20 оккупантов были ликвидированы или получили ранения. Атаку провели СБУ и Силы обороны.

«Здесь важно как раз относительно этих 20 человек. Если это было общежитие пилотов, то это настоящий «джекпот», ведь пилотов к службе готовят очень долго», – добавил политтехнолог.