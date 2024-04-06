Вице-мэра Ветки отправили на принудительное психиатрическое лечение 6.04.2024, 1:15

Определение вынес суд Железнодорожного района Гомеля.

В банке судебных решений опубликовано определение суда Железнодорожного района Гомеля по уголовному делу в отношении бывшего зампреда Ветковского райисполкома, заметил «Флагшток».

Бывший чиновник был одним из фигурантов уголовного дела о закупке предприятиями Гомельской области негодной для употребления кормовой добавки «Зеол 3», использование которой приводило к падежу скота.

Согласно определению суда, чиновник давал указания руководству ОАО «Хальч» закупать кормовую смесь, которая не имела государственной регистрации на территории стран ЕАЭС.

За лоббирование закупок кормовой добавки госслужащий получал взятки от ее поставщиков, а также рассчитывал получить руководящую должность в ОАО «Милкавита», руководство которой также участвовало в незаконных закупках кормовой добавки «Зеол 3».

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза выявила у экс-чиновника психическое расстройство — аффективно заряженные бредовые идеи супружеской неверности, которые развились в период после совершения преступлений. В результате суд назначил обвиняемому принудительное лечение в психиатрическом стационаре с усиленным режимом.